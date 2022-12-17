По всей Украине объявили воздушную тревогу

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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, следует из карты оповещений, опубликованной на сайте украинского Минцифры.

Накануне, 16 декабря, украинские власти сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Запорожье, а также о повреждении объектов критической инфраструктуры. «Укрэнерго» объявило о чрезвычайной ситуации, в компании пояснили, что потребление энергосистем страны упало более чем на 50%, что считается блэкаутом.

Российское Минобороны с 10 октября неоднократно сообщало об ударах по объектам военного управления и энергетики на Украине. Массированные удары наносили после теракта на Крымском мосту, в организации которого Москва обвиняет Киев.

Президент России Владимир Путин называл удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины ответов на взрыв на Крымском мосту и подрыв ЛЭП, ведущих к Курской АЭС.