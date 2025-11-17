FA описала сценарий досадного и дорогостоящего провала Трампа в Венесуэле

Нападение на Венесуэлу для смещения Мадуро «вряд ли закончится хорошо», США нужно использовать свое влияние, чтобы заставить власти и оппозицию начать переговоры и двигаться к «демократическому переходу», отмечается в статье

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Принудительная смена режима в Венесуэле силовым путем может закончиться для президента США Дональда Трампа «досадным и дорогостоящим провалом», но если он рассматривает наращивание военной мощи как прелюдию к дипломатическим действиям, то у него есть шанс одержать, возможно, самую значительную внешнеполитическую победу, пишет в статье для Foreign Affairs Франциско Родригес — старший научный сотрудник Центра экономических и политических исследований и доцент Школы глобальных и государственных отношений имени Джозефа Корбела Денверского университета.

Переброска авианосных сил к берегам Венесуэлы в Карибском море, по заявлению Белого дома, нацелена исключительно на борьбу с наркотрафиком в США, но масштабы развертывания и сопутствующая риторика Белого дома «указывают, что истинная цель Вашингтона — свержение правительства» Венесуэлы, отмечает эксперт.

Нападение на Венесуэлу «вряд ли закончится хорошо», пишет Родригес. По его мнению, демонстрации силы США, вероятно, будет недостаточно для свержения президента Николаса Мадуро. Кроме того, отмечается в материале, в случае успеха Штатов венесуэльские военные почти наверняка бы заменили его «своим человеком», а возможный приход к власти оппозиции не дает гарантий «прочного демократического перехода».

Росдригес при этом указывает, что Трамп последовательно подходил к решению вопросов внутренней и внешней политики, используя стратегию, описанную в его книге 1987 года «Искусство заключать сделки: эскалация для переговоров». Так, вскоре после испытаний ядерных ракет Северной Кореей в 2018 году, Трамп сначала пригрозил стране «огнем и яростью, которых мир никогда не видел», а потом провел три саммита по ядерному разоружению с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Также президент угрожал выйти из НАТО, если европейские страны не повысят расходы на оборону, большинство согласились на это и Штаты остались в альянсе. Наконец, в 2025 году Трамп поднял пошлины для всех стран мира, чтобы приостановить их действие позже и договориться о снятии торговых барьеров, перечисляет эксперт.

Демократические переходы «не происходят в одночасье», они возможны после продолжительных переговоров, в ходе которых «диктатура соглашается начать делиться властью», полагает Родригес. По его мнению, США следует использовать свое влияние, чтобы усадить обе стороны в Венесуэле за стол переговоров, заставить их отказаться от максималистской цели — уничтожения друг друга — и согласиться на раздел власти. Свободные и честные выборы проводятся в конце, а не в начале этого процесса, «поскольку для мирной передачи власти необходимы институциональные реформы и период сосуществования с уходящим режимом», говорится в статье.

«В отличие от операции ЦРУ по смещению Мадуро, она [стратегия переговоров] не обещает немедленных результатов. Но она с гораздо большей вероятностью будет эффективна для продвижения интересов США, улучшения жизни венесуэльцев и создания условий для демократизации страны», — считает эксперт.

Мадуро заявляет, что США по ложным предлогом хотят спровоцировать военный конфликт, захватить природные ресурсы Венесуэлы и установить «марионеточное правительство». Каракас предпринимает максимум для того, чтобы наркотрафика не было, а увеличение США военной группировки возле Венесуэлы повышает напряженность в регионе, отмечали в МИД России.