Орбан сообщил, что Трамп пообещал Венгрии «финансовый щит»

По словам Орбана, «финансовый щит» поможет защитить экономику Венгрии от внешних нападений, в частности, от атак на валюту и бюджет Венгрии

Джей Ди Вэнс, Виктор Орбан и Дональд Трамп во время двустороннего обеда в зале заседаний Кабинета министров Белого дома в Вашингтоне, США, 7 ноября 2025 г. (Фото: Roberto Schmidt / Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп пообещал предоставить Венгрии «финансовый щит» от внешних нападений, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает Bloomberg.

«Вчера я заключил с американским президентом соглашение о финансовом щите», — сказал он журналистам после встречи с Трампом в Белом доме.

Как объяснил Орбан, США защитят финансовую стабильность Венгрии, если ее финансовая система подвергнется внешней атаке.

«Можете забыть о том, чтобы атаковать венгерскую валюту, ее бюджет или лишить Венгрию финансирования. Мы решили этот вопрос с США», — подчеркнул венгерский премьер.

По его словам, соглашение должно помочь защитить венгерскую экономику от понижения суверенного кредитного рейтинга и снизить зависимость от ЕС, который приостановил выделение Будапешту более $20 млрд финансирования, сославшись на коррупцию и проблемы с верховенством закона.

Перед переговорами Трамп заявил, что США также изучают возможность сделать исключение для Венгрии из санкций для продолжения закупок российских энергоносителей.

По его словам, Венгрии «очень сложно получать нефть и газ откуда-либо, кроме России», у нее нет выхода к морю. Орбан тогда сказал, что будет вести переговоры с Трампом по поводу поставок российской нефти.

В конце октября Минфин США ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России — «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, объяснив их «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Российские власти считают западные санкции незаконными. Они не раз заявляли о готовности к урегулированию, подчеркивая, что его тормозит пауза, которая возникла из-за нежелания Украины действовать «политико-дипломатическим путем».