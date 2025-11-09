 Перейти к основному контенту
Орбан сообщил, что Трамп пообещал Венгрии «финансовый щит»

Орбан: Трамп пообещал Венгрии «финансовый щит» от внешних нападений
По словам Орбана, «финансовый щит» поможет защитить экономику Венгрии от внешних нападений, в частности, от атак на валюту и бюджет Венгрии
Джей Ди Вэнс, Виктор Орбан и Дональд Трамп во время двустороннего обеда в зале заседаний Кабинета министров Белого дома в Вашингтоне, США, 7 ноября 2025&nbsp;г.
Джей Ди Вэнс, Виктор Орбан и Дональд Трамп во время двустороннего обеда в зале заседаний Кабинета министров Белого дома в Вашингтоне, США, 7 ноября 2025 г. (Фото: Roberto Schmidt / Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп пообещал предоставить Венгрии «финансовый щит» от внешних нападений, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает Bloomberg.

«Вчера я заключил с американским президентом соглашение о финансовом щите», — сказал он журналистам после встречи с Трампом в Белом доме.

Как объяснил Орбан, США защитят финансовую стабильность Венгрии, если ее финансовая система подвергнется внешней атаке.

«Можете забыть о том, чтобы атаковать венгерскую валюту, ее бюджет или лишить Венгрию финансирования. Мы решили этот вопрос с США», — подчеркнул венгерский премьер.

По его словам, соглашение должно помочь защитить венгерскую экономику от понижения суверенного кредитного рейтинга и снизить зависимость от ЕС, который приостановил выделение Будапешту более $20 млрд финансирования, сославшись на коррупцию и проблемы с верховенством закона.

Трамп допустил исключения для Венгрии из санкций для закупок нефти и газа
Политика
Дональд Трамп

Перед переговорами Трамп заявил, что США также изучают возможность сделать исключение для Венгрии из санкций для продолжения закупок российских энергоносителей.

По его словам, Венгрии «очень сложно получать нефть и газ откуда-либо, кроме России», у нее нет выхода к морю. Орбан тогда сказал, что будет вести переговоры с Трампом по поводу поставок российской нефти.

В конце октября Минфин США ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России — «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, объяснив их «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Российские власти считают западные санкции незаконными. Они не раз заявляли о готовности к урегулированию, подчеркивая, что его тормозит пауза, которая возникла из-за нежелания Украины действовать «политико-дипломатическим путем».

