Орбан сообщил, что Трамп пообещал Венгрии «финансовый щит»
Американский президент Дональд Трамп пообещал предоставить Венгрии «финансовый щит» от внешних нападений, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает Bloomberg.
«Вчера я заключил с американским президентом соглашение о финансовом щите», — сказал он журналистам после встречи с Трампом в Белом доме.
Как объяснил Орбан, США защитят финансовую стабильность Венгрии, если ее финансовая система подвергнется внешней атаке.
«Можете забыть о том, чтобы атаковать венгерскую валюту, ее бюджет или лишить Венгрию финансирования. Мы решили этот вопрос с США», — подчеркнул венгерский премьер.
По его словам, соглашение должно помочь защитить венгерскую экономику от понижения суверенного кредитного рейтинга и снизить зависимость от ЕС, который приостановил выделение Будапешту более $20 млрд финансирования, сославшись на коррупцию и проблемы с верховенством закона.
Перед переговорами Трамп заявил, что США также изучают возможность сделать исключение для Венгрии из санкций для продолжения закупок российских энергоносителей.
По его словам, Венгрии «очень сложно получать нефть и газ откуда-либо, кроме России», у нее нет выхода к морю. Орбан тогда сказал, что будет вести переговоры с Трампом по поводу поставок российской нефти.
В конце октября Минфин США ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России — «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, объяснив их «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Российские власти считают западные санкции незаконными. Они не раз заявляли о готовности к урегулированию, подчеркивая, что его тормозит пауза, которая возникла из-за нежелания Украины действовать «политико-дипломатическим путем».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд
NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами
Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами
ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России
NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии
Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев