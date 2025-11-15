Аэропорт Кишинева получил контроль над топливным терминалом ЛУКОЙЛа

Министр энергетики Молдавии сообщил, что соглашение позволит аэропорту обеспечить поставку керосина и заправку самолетов после санкций США

Фото: neftochim.lukoil.com

Аэропорт Кишинева получил в пользование топливный терминал LUKOIL-Moldova, сообщил в своем Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету.

Стороны подписали договор о принятии в управление активов аэропорта на безвозмездной основе 12 ноября. Соглашение позволит аэропорту обеспечить поставку керосина после санкций США и представляет собой «экстренное решение» для обеспечения стабильности снабжения самолетов, сообщил министр.

По словам Жунгиету, власти договорились с румынской компанией о продаже топлива аэропорту на ближайший период. Следующим этапом станет покупка активов и инфраструктуры аэропорта, принадлежащих ЛУКОЙЛу, добавил он.

LUKOIL-Moldova была создана в 1995 году как дочернее предприятие ЛУКОЙЛа. Компания располагает тремя базами хранения нефтепродуктов, включая газовый терминал, и 106 автозаправочными станциями. Newsmaker писал, что на долю Lukoil-Moldova в 2019-2020 годах приходилось около 20% розничных продаж топлива. Экс-премьер Молдавии Ион Стурза заявлял, что в последние годы компания обеспечивала 50% поставок дизтоплива в страну, а также 100% авиационного топлива.

США ввели санкции против ЛУКОЙЛа и его «дочек» 22 октября, после этого компания объявила о продаже своих зарубежных активов. Изначально Вашингтон отвел месяц на сворачивание операций с ЛУКОЙЛом, но позже разрешил проводить сделки, связанные с продажей международных активов и автозаправочными станциями, до 13 декабря. Также Минфин США выпустил отдельную лицензию, которая дает разрешение на операции с болгарскими подразделениями ЛУКОЙЛа до апреля следующего года.

Жунгиету ранее сообщал, что власти обсуждают с Lukoil-Moldova покупку инфраструктуры для обеспечения аэропорта Кишинева авиационным топливом. По данным молдавского издания Ipn, основным поставщиком хочет стать местная компания Executive JETZ Handling

14 ноября ЛУКОЙЛ заявил, что ведет переговоры с несколькими возможными покупателями зарубежного бизнеса.