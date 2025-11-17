 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Экс-премьера Касьянова и экономиста Гуриева внесли в список террористов

Михаил Касьянов и экономист Гуриев попали в список террористов и экстремистов
Касьянов и Гуриев проходят в России по делу о попытке насильственного захвата власти и организации террористического сообщества. Оба — участники «Антивоенного комитета», Росфинмониторинг внес их в список террористов и экстремистов
Михаил Касьянов
Михаил Касьянов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова и экономиста Сергея Гуриева (обоих Минюст признал иноагентами), сообщается на сайте ведомства.

«Гуриев Сергей Маратович, 21.10.1971 г. р., г. Орджоникидзе Республики Северная Осетия; <...> Касьянов Михаил Михайлович, 08.12.1957 г. р., Московская область», — сказано в перечне.

Против Ходорковского и Касьянова возбудили дело о попытке захвата власти
Политика
Михаил Ходорковский

Касьянов был признан иноагентом в ноябре 2023 года, Гуриев — в марте того же года. Первый, как заявили в Минюсте, распространял информацию иноагентов, а также недостоверные сведения о решениях и действиях российских властей. Касьянов возглавлял российское правительство в 2000–2004 годах.

Минюст отмечал, что Касьянов выступал против военной операции на Украине, а также наряду с другими лицами, включенными в реестр, является членом «Антивоенного комитета России» (признан нежелательной организацией), деятельность которого «направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики» России. Отдельно Минюст упоминал, что Касьянов живет за границей.

Гуриев же, как сообщили в ведомстве, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов, а также высказывался против специальной военной операции на Украине.

В России против Касьянова возбуждено уголовное дело о попытке насильственного захвата власти и организации террористического сообщества. По нему также проходят экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и другие участники «Антивоенного комитета», большинство из которых в России объявлены в розыск. Гуриев — также среди фигурантов.

Михаил Касьянов с мая 1999 года был министром финансов России. Позднее он несколько месяцев был первым вице-премьером, а в мае 2000 года стал главой правительства. Президент Владимир Путин отправил его кабинет в отставку в феврале 2004 года. Вскоре после этого он присоединился к оппозиции.

В 2015–2023 годах Касьянов был председателем Партии народной свободы (ПАРНАС). Верховный суд ликвидировал ее весной 2023 года.

В ФСБ отмечали, что в уставном документе «Антивоенного комитета» от 30 апреля 2023 года «заявляется о необходимости ликвидации действующей власти России». Созданную в Парламентской ассамблее Совета Европы платформу для диалога с российскими демократическими силами Ходорковский позиционирует как «альтернативу органам власти Российской Федерации», говорилось в заявлении спецслужбы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Орбан ответил на вопрос, является ли он троянским конем Путина

Глава войск США в Южной Корее назвал полуостров хабом против России

Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России

Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах

Какие страны для изгнания Мадуро выбирают в США — Politico

Трамп поддержал принятие законопроекта с санкциями против России
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Росфинмониторинг экстремизм терроризм Михаил Касьянов Сергей Гуриев
Материалы по теме
Против Ходорковского и Касьянова возбудили дело о попытке захвата власти
Политика
Бывшего премьер-министра Касьянова внесли в реестр иностранных агентов
Политика
Гуриева оштрафовали на ₽40 тыс. по статье для иноагентов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 09:53
Криптобиржи выпускают платежные карты. Какую выбрать Крипто, 16:57
В КХЛ произошло третье тренерское увольнение за день Спорт, 16:56
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
Устойчивое строительство: как уменьшить нагрузку на энергосистему и ЖКХ Отрасли, 16:54
Эксперты оценили перспективы акций «Дом.РФ» после IPO Инвестиции, 16:52
Макрон после сделки с Зеленским назвал возможный срок окончания боев Политика, 16:52
Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа Политика, 16:45
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
В Казахстане сообщили о переговорах об активах ЛУКОЙЛа в стране Бизнес, 16:31
Аналитики Bernstein не сочли падение биткоина завершением рыночного цикла Крипто, 16:31
На Meet Global MICE Congress встретятся более 2 тыс. участников Отрасли, 16:29
В суде сообщили подробности дела о покушении на Соловьева Общество, 16:28
Живее всех живых: как реанимировать бизнес через настройку процессов Образование, 16:27
FA описала сценарий досадного и дорогостоящего провала Трампа в Венесуэле Политика, 16:27