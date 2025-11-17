Экс-премьера Касьянова и экономиста Гуриева внесли в список террористов

Михаил Касьянов и экономист Гуриев попали в список террористов и экстремистов

Касьянов и Гуриев проходят в России по делу о попытке насильственного захвата власти и организации террористического сообщества. Оба — участники «Антивоенного комитета», Росфинмониторинг внес их в список террористов и экстремистов

Михаил Касьянов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова и экономиста Сергея Гуриева (обоих Минюст признал иноагентами), сообщается на сайте ведомства.

«Гуриев Сергей Маратович, 21.10.1971 г. р., г. Орджоникидзе Республики Северная Осетия; <...> Касьянов Михаил Михайлович, 08.12.1957 г. р., Московская область», — сказано в перечне.

Касьянов был признан иноагентом в ноябре 2023 года, Гуриев — в марте того же года. Первый, как заявили в Минюсте, распространял информацию иноагентов, а также недостоверные сведения о решениях и действиях российских властей. Касьянов возглавлял российское правительство в 2000–2004 годах.

Минюст отмечал, что Касьянов выступал против военной операции на Украине, а также наряду с другими лицами, включенными в реестр, является членом «Антивоенного комитета России» (признан нежелательной организацией), деятельность которого «направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики» России. Отдельно Минюст упоминал, что Касьянов живет за границей.

Гуриев же, как сообщили в ведомстве, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов, а также высказывался против специальной военной операции на Украине.

В России против Касьянова возбуждено уголовное дело о попытке насильственного захвата власти и организации террористического сообщества. По нему также проходят экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и другие участники «Антивоенного комитета», большинство из которых в России объявлены в розыск. Гуриев — также среди фигурантов.

Михаил Касьянов с мая 1999 года был министром финансов России. Позднее он несколько месяцев был первым вице-премьером, а в мае 2000 года стал главой правительства. Президент Владимир Путин отправил его кабинет в отставку в феврале 2004 года. Вскоре после этого он присоединился к оппозиции. В 2015–2023 годах Касьянов был председателем Партии народной свободы (ПАРНАС). Верховный суд ликвидировал ее весной 2023 года.

В ФСБ отмечали, что в уставном документе «Антивоенного комитета» от 30 апреля 2023 года «заявляется о необходимости ликвидации действующей власти России». Созданную в Парламентской ассамблее Совета Европы платформу для диалога с российскими демократическими силами Ходорковский позиционирует как «альтернативу органам власти Российской Федерации», говорилось в заявлении спецслужбы.