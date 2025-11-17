В Казахстане проекты с участием ЛУКОЙЛа исключили из санкций США
Крупные казахстанские проекты с участием российской компании ЛУКОЙЛ получили исключение из санкций США, их работе ничего не угрожает, заявил глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов. Его слова приводит «Интерфакс-Казахстан».
Речь идет о проектах консорциума «Карачаганак петролиум оперейтинг», который отвечает за освоение Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения, нефтегазовой компании «Тенгизшевройл», которая занимается геологоразведкой и добычей на Тенгизском месторождении, а также деятельности Каспийского трубопроводного консорциума.
«Поэтому операционной деятельности больших проектов в Казахстане на сегодняшний момент ничего не угрожает. Мы работаем как работали и будем продолжать работать», — сказал Аккенженов.
12 ноября министр энергетики Казахстана сообщил, что республика предпринимает усилия, чтобы разработка Карачаганакского месторождения не пострадала из-за санкций США. Спустя несколько дней американский Минфин разрешил сделки, связанные с ЛУКОЙЛом и «Роснефтью» в рамках проектов Качараганак, КТК и Тенгиз. Лицензия не разрешает сделки по продаже или переводу долей в этих проектах. Также Минфин разрешил оказание нефтесервисных услуг и транспортировку нефти трем указанным проектам при соблюдении ценового потолка.
Ранее Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) разрешило операции с рядом структур ЛУКОЙЛа в Болгарии: Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Aviation Bulgaria EOOD, Lukoil Bulgaria Bunker EOOD. Оно будет действовать до 29 апреля 2026 года.
У ЛУКОЙЛа есть проекты в Австрии, США, Румынии и Болгарии, Мексике, Азербайджане, Казахстане и ряде других стран. Речь идет в том числе о нефтеперерабатывающих заводах и станциях автозаправок.
Вашингтон ввел санкции против ЛУКОЙЛа и его «дочек» 22 октября и отвел месяц на сворачивание операций с компанией, срок позже был продлен до 13 декабря. После этого ЛУКОЙЛ объявил о намерении продать свои зарубежные активы. Потенциальным покупателем был нефтетрейдер Gunvor, но позже компания отозвала свое предложение.
Москва считает санкции незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал санкции США против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа недружественным шагом. Он подчеркнул, что Россия продолжит действовать, исходя из своих интересов.
