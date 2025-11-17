 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Reuters узнал детали соглашения Украины с Францией для усиления авиации

Reuters: Зеленский договорится с Макроном о поставках Киеву систем ПВО SAMP/T
Сюжет
Военная операция на Украине
«Историческое соглашение» с Францией будет включать поставки Украине системы ПВО SAMP/T, а в перспективе — истребителей Rafale. Кремль заявлял, что переданное Киеву оружие не окажет кардинального влияния на ход боевых действий
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (Фото: Nicolas Tucat / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита во Францию 17 ноября заключит с Парижем соглашение о поставках средств противовоздушной обороны, военных самолетов и ракет, сообщает Reuters. В частности, по словам двух источников агентства, Киев получит системы ПВО SAMP/T.

Зеленский накануне анонсировал «историческое соглашение» с Францией для усиления украинской авиации. Французский президент Эмманюэль Макрон обещал Киеву истребители Mirage и ракеты Aster, а также обучение украинских военных.

Как пишет Reuters, визит «принесет больше пользы» Украине. Собеседники агентства сообщили, что договоренность будет действовать десять лет и в перспективе подразумевает поставки Киеву многоцелевых истребителей Rafale. Часть из них может поступить напрямую из французских запасов. Как будут финансироваться эти сделки, пока неясно, добавили источники.

SAMP/T Mamba — подвижный зенитный ракетный комплекс, разработанный франко-итальянским консорциумом Eurosam. Установка может сбивать десять целей одновременно. Это единственная европейская система, которая может перехватывать баллистические ракеты.

Rafale — многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный французской компанией Dassault Aviation в середине 1980-х годов. Принят на вооружение ВМС и ВВС Франции в 2004 и 2006 годах соответственно. Силовая установка двухдвигательная, также имеет 11 различных модификаций, включая одноместные и двуместные варианты.

МИД Франции пообещал усилить давление на Россию из-за ударов по Украине
Политика
Фото:dsns_telegram / Telegram

Переговоры о том, как Франция может усилить ПВО и авиацию Украины, велись в течение нескольких недель, пишет Reuters. Накануне Париж пообещал вместе с партнерами нарастить поддержку Киева и усилить давление на Москву, осудив российские удары по Украине в ночь с 13 на 14 ноября.

Как сообщило российское Минобороны, удар был нанесен в ответ на атаки Украины по гражданским объектам в России, его целью стали объекты военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, которые обеспечивают их работу.

Власти России осуждают поставки оружия Украине. Кремль заявлял, что ни одно вооружение, которое в перспективе может получить Киев, не окажет кардинального влияния на ход боевых действий.

Наталия Анисимова
Франция Владимир Зеленский Эмманюэль Макрон Украина ПВО истребители
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Во Франции допустили, что Украина не вернет кредит за счет активов России
Политика
Макрон пообещал Киеву истребители Mirage и ракеты Aster
Политика
Поставки истребителей F-35 стали причиной скандала в Бельгии
Политика
