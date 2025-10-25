Макрон пообещал Киеву истребители Mirage и ракеты Aster

Франция готова передать Украине истребители Mirage и ракеты Aster, а также провести обучение для украинских военных, заявил французский президент Эмманюэль Макрон на встрече «коалиции желающих», фрагмент выступления президента опубликован на официальной странице Елисейского дворца в соцсети Х.

Франция вместе с партнерами по коалиции планирует объявить о новых инициативах, сообщил Макрон, добавив, что «коалиция желающих» должна продолжить помощь Украине в укреплении ее энергетической инфраструктуры.

Заседание «коалиции желающих» прошло 24 октября. Его возглавлял премьер Великобритании Кир Стармер. По данным The Telegraph, он призвал союзников предоставить Украине ракеты большой дальности. Помимо этого, британский премьер изложил тактику «максимального давления» на Россию.

По мнению Стармера, 30 участников коалиции обязаны активизировать усилия по вытеснению российской нефти и газа с мировых рынков, использовать замороженные российские активы для финансирования украинской обороны, усилить поддержку ПВО и наращивать военное давление на Москву за счет регулярных поставок вооружений большой дальности.

Ранее 24 октября начальник Генштаба сухопутных войск Франции, генерал армии Пьер Шиль заявил, что страна готова развернуть свой войска на Украине в рамках обеспечения гарантий безопасности.

Россия осуждает западные поставки оружия Украине. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что ни одно вооружение, которое в перспективе может получить ВСУ, не окажет кардинального влияния на ход боевых действий: «никакой волшебной пилюли, волшебного оружия для киевского режима нет».

Президент России Владимир Путин в 2024 году заявил, что применение Украиной западных вооружений большой дальности «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют» с Россией.