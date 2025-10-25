 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Макрон пообещал Киеву истребители Mirage и ракеты Aster

Макрон: Франция поставит Украине истребители Mirage и ракеты Aster
Сюжет
Военная операция на Украине

Франция готова передать Украине истребители Mirage и ракеты Aster, а также провести обучение для украинских военных, заявил французский президент Эмманюэль Макрон на встрече «коалиции желающих», фрагмент выступления президента опубликован на официальной странице Елисейского дворца в соцсети Х.

Франция вместе с партнерами по коалиции планирует объявить о новых инициативах, сообщил Макрон, добавив, что «коалиция желающих» должна продолжить помощь Украине в укреплении ее энергетической инфраструктуры.

Заседание «коалиции желающих» прошло 24 октября. Его возглавлял премьер Великобритании Кир Стармер. По данным The Telegraph, он призвал союзников предоставить Украине ракеты большой дальности. Помимо этого, британский премьер изложил тактику «максимального давления» на Россию.

Британский премьер предложит дать Украине больше дальнобойного оружия
Политика
Кир Стармер

По мнению Стармера, 30 участников коалиции обязаны активизировать усилия по вытеснению российской нефти и газа с мировых рынков, использовать замороженные российские активы для финансирования украинской обороны, усилить поддержку ПВО и наращивать военное давление на Москву за счет регулярных поставок вооружений большой дальности.

Ранее 24 октября начальник Генштаба сухопутных войск Франции, генерал армии Пьер Шиль заявил, что страна готова развернуть свой войска на Украине в рамках обеспечения гарантий безопасности.

Россия осуждает западные поставки оружия Украине. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что ни одно вооружение, которое в перспективе может получить ВСУ, не окажет кардинального влияния на ход боевых действий: «никакой волшебной пилюли, волшебного оружия для киевского режима нет».

Президент России Владимир Путин в 2024 году заявил, что применение Украиной западных вооружений большой дальности «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют» с Россией.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Эмманюэль Макрон Франция Украина поставки оружия коалиция желающих
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Французский генерал заявил о готовности ввести войска на Украину
Политика
Британский премьер предложит дать Украине больше дальнобойного оружия
Политика
Еще одна страна Европы присоединится к закупке оружия для Украины у США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Овечкин обновил рекорд НХЛ по забитым шайбам Спорт, 05:09
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Макрон пообещал Киеву истребители Mirage и ракеты Aster Политика, 04:43
Три российских аэропорта приостановили прием и отправку рейсов Политика, 04:39
На подлете к Москве сбили четвертый за полчаса беспилотник Политика, 04:14
В Киеве прогремели взрывы Политика, 04:07
Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до шести Политика, 03:51
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Один человек погиб при взрыве газа в многоэтажке в Сочи Общество, 03:43
Дмитриев назвал три основных элемента для решения украинского конфликта Политика, 03:37
Собянин сообщил о втором сбитом на подлете к Москве дроне Политика, 03:17
Дмитриев заявил о желании России завершить конфликт как можно скорее Политика, 03:02
Над Ленинградской областью уничтожили несколько дронов Политика, 02:38
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
На подлете к Москве сбили беспилотник Политика, 02:30