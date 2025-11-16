 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Военная операция на Украине⁠,
0

МИД Франции пообещал усилить давление на Россию из-за ударов по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Речь идет об ударах с 13 на 14 ноября. По данным Минобороны России, в ту ночь российские ВС нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

Франция осудила массированные удары России, в частности, по энергетической инфраструктуре Украины и пообещала усилить давление на Москву. Об этом сообщил МИД Франции.

«Франция продолжит свои усилия вместе со всеми партнерами по наращиванию поддержки Украины и усилению давления на Россию с целью прекращения [конфликта]», — говорится в сообщении.

Речь идет об ударах в ночь с 13 на 14 ноября.

Минобороны сообщило об ударе по аэродрому ВСУ
Политика
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

Минобороны России утром в пятницу, 14 ноября, отчиталось, что в ночь с четверга на пятницу Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, которые обеспечивают их работу. По данным оборонного ведомства, удары были нанесены «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Россия осуждает любую помощь Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт. Москва также считает западные санкции незаконными. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия достаточно долго живет под огромным количеством санкций, поэтому у нее уже выработался «определенный иммунитет».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Франция давление Россия Удары Украина

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Минобороны сообщило об ударе по ВПК и энергетическим объектам Украины
Политика
Тезка Марии Захаровой в Италии сообщила о задержке зарплаты из-за санкций
Политика
Минобороны сообщило об ударе «Кинжалом» по объектам ВПК Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
Куда движется финтех на рынке факторинга Радио, 17:42
Скончался российский американист Владимир Батюк Общество, 17:41
Устойчивое строительство: как уменьшить нагрузку на энергосистему и ЖКХ Отрасли, 17:40
Орбан объяснил, почему Россия не нападет на Европу Политика, 17:37
Выигравший путевку на Олимпиаду Гуменник уступил Кондратюку на Гран-при Спорт, 17:32
Криптобиржи выпускают платежные карты. Какую выбрать Крипто, 17:31
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Пять россиян пострадали в ДТП с автобусом под Хургадой Общество, 17:22
В НАТО сочли российскую ракету «Буревестник» серьезной угрозой Политика, 17:19
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Гражданин ОАЭ получил шесть лет колонии за попытку контрабанды соколов Общество, 17:14
В посольстве России назвали ложью обвинения главы МИД Бельгии Политика, 17:05
Горнолыжник принес сборной Бразилии первое в истории золото Кубка мира Спорт, 17:02
Как ароматы манипулируют вкусом: пьем вино правильно Вино, 17:01