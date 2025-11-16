МИД Франции пообещал усилить давление на Россию из-за ударов по Украине

Речь идет об ударах с 13 на 14 ноября. По данным Минобороны России, в ту ночь российские ВС нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины

Фото: dsns_telegram / Telegram

Франция осудила массированные удары России, в частности, по энергетической инфраструктуре Украины и пообещала усилить давление на Москву. Об этом сообщил МИД Франции.

«Франция продолжит свои усилия вместе со всеми партнерами по наращиванию поддержки Украины и усилению давления на Россию с целью прекращения [конфликта]», — говорится в сообщении.

Речь идет об ударах в ночь с 13 на 14 ноября.

Минобороны России утром в пятницу, 14 ноября, отчиталось, что в ночь с четверга на пятницу Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, которые обеспечивают их работу. По данным оборонного ведомства, удары были нанесены «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Россия осуждает любую помощь Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт. Москва также считает западные санкции незаконными. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия достаточно долго живет под огромным количеством санкций, поэтому у нее уже выработался «определенный иммунитет».