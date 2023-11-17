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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Границу Газы с Египтом за сутки перешла самая большая группа россиян

МЧС: 17 ноября КПП «Рафах» перешли еще порядка 200 россиян и членов их семей
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Всего с начала конфликта из сектора Газа было эвакуировано свыше 500 российских граждан, из них 288 уже прибыли в Россию, сообщили в МЧС. Посол России в Израиле ранее говорил, что заявки на эвакуацию подали около 600 россиян

Порядка 200 граждан России и членов их семей в пятницу, 17 ноября, пересекли КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа, сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве отметили, что это самая большая группа россиян, эвакуированных из палестинского анклава.

«Перешедшие границу будут направлены в Каир, где продолжает свою работу оперативный штаб МЧС России. На месте российские спасатели, психологи и врачи окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь», — подчеркнули в МЧС.

Всего из зоны конфликта было эвакуировано свыше 500 российских граждан, из них 288 уже прибыли в Россию, уточнили спасатели.

«Рафах» — единственный КПП на границе с Египтом, который периодически открывается для отправки гуманитарной помощи в сектор Газа и выхода иностранцев из региона.

В начале ноября посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что заявки на эвакуацию из сектора Газа подали около 600 россиян и «чуть больше 300 граждан стран других, наших соседей».

В Минздраве рассказали о состоянии эвакуированных из сектора Газа россиян
Политика
Фото:Максим Григорьев / ТАСС

Первая группа российских граждан покинула сектор Газа 12 ноября, спустя более чем месяц боевых действий между ХАМАС и израильской армией. Тогда пункт пропуска «Рафах» пересекли 70 человек. Вторая группа из 98 россиян покинула территорию анклава на следующий день.

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В Москву россиян доставляли рейсами из Каира дежурившими там бортами МЧС.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов 15 ноября рассказал, что в расположение врачей прибыли 40 эвакуированных, их состояние оценили как удовлетворительное. Он уточнил, что среди них была одна беременная женщина и 16 детей.

В ночь на 17 ноября в аэропорт в Москве прибыла третья группа эвакуированных граждан России — всего 120 человек.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
сектор Газа Израиль ХАМАС эвакуация россияне родственники МЧС
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