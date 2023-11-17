Речь Си на встрече с главами компаний из США встретили овациями

FT: слова Си о Китае как друге США на встрече с бизнесом встретили овациями

Си Цзиньпин на встрече с представителями американского бизнеса заявил, что Китай «готов быть другом и партнером США», что вызвало «бурные овации», пишет FT. Мероприятие прошло после встречи Си и Байдена

Фото: Carlos Barria / Reuters

Выступление китайского лидера Си Цзиньпина на встрече с руководством крупных американских компаний вызвало бурные овации, пишет Financial Times.

На мероприятии, которое прошло вечером 15 ноября в Сан-Франциско, присутствовали свыше 300 человек, среди них владелец Tesla и SpaceX Илон Маск, глава Apple Тим Кук и глава Prizer Альберт Бурла. Встреча китайского лидера с представителями американского бизнеса состоялась после его переговоров с президентом США Джо Байденом.

Си в своем выступлении заявил, что Китай — это «одновременно и сверхкрупная экономика, и сверхбольшой рынок». «Миру нужно, чтобы Китай и США работали вместе ради лучшего будущего», — сказал он, подчеркнув, что «Китай готов быть партнером и другом США». Его слова встретили «бурными овациями».

Председатель КНР добавил: «Вопрос номер один для нас заключается в том, являемся ли мы противниками или партнерами?» Если США и Китай будут рассматривать друг друга как соперников, предупредил он, «это приведет только к дезинформированной политике, ошибочным действиям и нежелательным результатам».

Как отметил представитель крупной технологической компании из Сан-Франциско, на мероприятии были все 20 крупнейших американских компаний в Китае. В частности, по пути на встречу основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио сказал FT, что он «рад таким отношениям [с Си Цзиньпином]».

По мнению президента Национального комитета по американо-китайским отношениям, который был одним из организаторов мероприятия, Стивена Орлинса, слова Си выглядят как признание китайским руководством того, что сокращение прямых иностранных инвестиций в страну «частично основано на политике Китая». Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

Глава Американской торговой палаты в Китае Майкл Харт заявил FT, что пристальное внимание Пекина к американским предприятиям в стране посылает «неоднозначные сигналы», и он надеется, что дружественная риторика Си просочится сквозь бюрократию.

В экономических отношениях Китая и США растет напряженность в том числе в связи с введением Вашингтоном экспортных ограничений на чипы и оборудование для их производства. Пекин в ответ запретил операторам критической инфраструктуры закупать чипы американского производителя чипов и микросхем Micron Technology, объяснив это «представляющими угрозу национальной безопасности проблемами с продуктами» компании. Действия Пекина вызвали недовольство в Вашингтоне: там назвали такое решение беспочвенным.

Позднее Китай ужесточил контроль за экспортом галлия и германия, которые используются при создании чипов.

В июле разведка США предупредила американские компании о рисках ведения бизнеса в Китае из-за изменений в законе о контрразведке, где расширялось понятие «шпионаж». Из-за этого «любые документы, данные, материалы или предметы» могут считаться относящимися к закону из-за его «двусмысленностей», заявили в американской разведке.

В последнее время стороны приняли ряд мер по ослаблению напряженности, в том числе провели ряд встреч на высоком уровне, а также создали форум для обсуждения мер экспортного контроля.