Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 96,02 (+0,91) Инвестиции, 30 июн, 16:27 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 88,38 (+1,35) Инвестиции, 30 июн, 16:27
Минобороны сообщило об отражении 15 атак ВСУ на Донецком направлении Политика, 14:05
Анна Щербакова не выступит на фестивале в Москве по состоянию здоровья Спорт, 13:53
Карьера, ротация и антистресс: как развивают ИТ-команды РБК и Softline, 13:52
Разведка США предупредила американский бизнес о рисках работы в Китае Политика, 13:30
Путин поговорил с президентами Абхазии и Палестины Политика, 13:27
Во Франции число задержанных за ночь участников погромов превысило 1300 Политика, 13:23
Тренера сборной России уволят из-за «бегства» шпажистов в США Спорт, 13:19
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Паблик «МЫИDEM»: как превратить свои знания о ночной жизни в бизнес РБК и ВКонтакте, 13:11
Генпрокурор Молдавии заявил, что стрельба в Кишиневе не является терактом Общество, 13:03
Призер ЧМ-2022 в составе сборной Франции подписал контракт с «Интером» Спорт, 12:58
На фестивале под Новгородом прервали исполнение песни из-за слова «война» Политика, 12:57
Жители Франции — о причинах беспорядков и обстановке в стране. Видео Политика, 12:52
В Ирландии переселят из монастыря более 40 беженцев с Украины Политика, 12:31
Высокие потолки: в каких квартирах можно сделать второй ярус РБК и ПИК, 12:26
Политика ,  
0 

Разведка США предупредила американский бизнес о рисках работы в Китае

Разведка США предупредила американский бизнес о рисках работы в Китае из-за нового закона
Разведка США предупредила американские компании, что из-за изменений в китайском законе о контрразведке понятие «шпионаж» стало более расплывчатым, а власти получили более широкий доступ к данным компаний и контролю над ними
Фото: China Photos / Getty Images
Фото: China Photos / Getty Images

Разведка США выпустила бюллетень, в котором предупредила американские компании о риске ведения бизнеса в Китае в связи с изменениями в местном законе о контрразведке, сообщает Bloomberg. Закон вступил в силу с 1 июля.

В документе сказано, что обновление закона может «потенциально создать юридические риски или неопределенность» для компаний, ведущих бизнес в республике. Из-за того что в законе расширено определение шпионажа, «любые документы, данные, материалы или предметы» могут считаться относящимися к закону из-за его «двусмысленностей», говорится в бюллетене.

Китайское агентство «Синьхуа» также сообщало, что после внесения поправок в закон о контрразведке, принятых членами постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей в конце апреля, понятие «шпионаж» расширится. В частности, к нему отнесли кибератаки на ресурсы государственных органов. Кроме того, увеличилось число объектов шпионажа: теперь это все документы, данные, материалы и статьи, касающиеся национальной безопасности и интересов страны и подлежащие защите.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что одним из последствий этого закона стала потеря доступа зарубежных аналитиков и инвесторов к одной из важнейших баз экономических и финансовых данных по Китаю — Wind (разработка шанхайской компании Wind Information).

Издание еще в апреле сообщало, что китайские власти стали сильнее контролировать иностранные компании. Это выразилось, например, в рейдах и инспекциях: в Шанхае полиция допросила сотрудников американской консалтинговой фирмы Bain & Co., в Пекине были задержаны работники другой американской компании, Mintz Group. Как заявляли в китайском МИДе, Mintz «подозревается в незаконных деловых операциях». О рейде в Bain в ведомстве не были осведомлены, при ответе на вопрос об этой компании в МИДе подчеркнули, что приглашают «к экономическому и торговому сотрудничеству» фирмы всех стран.

«Мы привержены созданию ориентированной на рынок, основанной на законодательстве бизнес-среды мирового класса. Китай — правовая страна. Все компании в Китае должны действовать в соответствии с законом», — заявили в ведомстве. Комментируя сам закон о контрразведке, в МИДе отметили, что иностранцам не о чем беспокоиться, пока соблюдаются законодательные акты, указывает WSJ.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Китай США контрразведка шпионаж
Материалы по теме
Байден рассказал об «огромных проблемах» Китая
Политика
В Китае отработали сценарий мировой войны
Политика
Пекин ответил на слова Сунака об угрозе глобальной безопасности от Китая
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter