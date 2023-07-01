Разведка США предупредила американский бизнес о рисках работы в Китае

Разведка США предупредила американские компании, что из-за изменений в китайском законе о контрразведке понятие «шпионаж» стало более расплывчатым, а власти получили более широкий доступ к данным компаний и контролю над ними

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Разведка США выпустила бюллетень, в котором предупредила американские компании о риске ведения бизнеса в Китае в связи с изменениями в местном законе о контрразведке, сообщает Bloomberg. Закон вступил в силу с 1 июля.

В документе сказано, что обновление закона может «потенциально создать юридические риски или неопределенность» для компаний, ведущих бизнес в республике. Из-за того что в законе расширено определение шпионажа, «любые документы, данные, материалы или предметы» могут считаться относящимися к закону из-за его «двусмысленностей», говорится в бюллетене.

Китайское агентство «Синьхуа» также сообщало, что после внесения поправок в закон о контрразведке, принятых членами постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей в конце апреля, понятие «шпионаж» расширится. В частности, к нему отнесли кибератаки на ресурсы государственных органов. Кроме того, увеличилось число объектов шпионажа: теперь это все документы, данные, материалы и статьи, касающиеся национальной безопасности и интересов страны и подлежащие защите.



Газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что одним из последствий этого закона стала потеря доступа зарубежных аналитиков и инвесторов к одной из важнейших баз экономических и финансовых данных по Китаю — Wind (разработка шанхайской компании Wind Information).

Издание еще в апреле сообщало, что китайские власти стали сильнее контролировать иностранные компании. Это выразилось, например, в рейдах и инспекциях: в Шанхае полиция допросила сотрудников американской консалтинговой фирмы Bain & Co., в Пекине были задержаны работники другой американской компании, Mintz Group. Как заявляли в китайском МИДе, Mintz «подозревается в незаконных деловых операциях». О рейде в Bain в ведомстве не были осведомлены, при ответе на вопрос об этой компании в МИДе подчеркнули, что приглашают «к экономическому и торговому сотрудничеству» фирмы всех стран.

«Мы привержены созданию ориентированной на рынок, основанной на законодательстве бизнес-среды мирового класса. Китай — правовая страна. Все компании в Китае должны действовать в соответствии с законом», — заявили в ведомстве. Комментируя сам закон о контрразведке, в МИДе отметили, что иностранцам не о чем беспокоиться, пока соблюдаются законодательные акты, указывает WSJ.