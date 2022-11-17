Глава дипломатии ЕС: мы будем возмещать третьим странам ущерб от санкций против России

Боррель пообещал возмещать третьим странам ущерб от санкций против России

Каким именно образом ущерб будет компенсирован, Боррель не уточнил

Жозеп Боррель (Фото: Andreas Rentz / Getty Images)

Европа может возместить третьим странам ущерб, который им причинили антироссийские санкции, заявил верховный представитель cоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на брифинге после встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, пишет Orda.kz.

«Санкции против России направлены на ослабление потенциала финансирования Россией военных действий, они не преследуют цели нанести ущерб кому-то еще. [Если] есть какой-то сопутствующий ущерб другим странам, мы будем его возмещать», — сказал он.

Каким образом это будет осуществляться, Боррель не уточнил.

Он добавил, что введенные санкции не влияют на поставки продовольствия в мире. Россия утверждает обратное. Как заявлял в интервью РБК глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, речь идет о «скрытых санкциях в отношении транспортировки продукции», хотя «декларируется отсутствие ограничений на вывоз продукции агропромышленного сектора».

Казахстан обещал, что будет соблюдать санкции, введенные против России западными странами. Токаев говорил, что Астана получает «уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада» в отношении казахстанской экономики.

Вместе с тем, как заявил президент, Казахстан останется приверженным своим союзническим обязательствам, поскольку отказ от них был бы неоправданным «с точки зрения перспективы».

Президент Владимир Путин на встрече с Токаевым в августе этого года отмечал, что «Россия находится на первом месте среди торгово-экономических партнеров Казахстана». Глава республики отметил развитие торгово-экономических отношений двух стран, в частности промышленной кооперации.