Боррель пообещал возмещать третьим странам ущерб от санкций против России
Европа может возместить третьим странам ущерб, который им причинили антироссийские санкции, заявил верховный представитель cоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на брифинге после встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, пишет Orda.kz.
«Санкции против России направлены на ослабление потенциала финансирования Россией военных действий, они не преследуют цели нанести ущерб кому-то еще. [Если] есть какой-то сопутствующий ущерб другим странам, мы будем его возмещать», — сказал он.
Каким образом это будет осуществляться, Боррель не уточнил.
Он добавил, что введенные санкции не влияют на поставки продовольствия в мире. Россия утверждает обратное. Как заявлял в интервью РБК глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, речь идет о «скрытых санкциях в отношении транспортировки продукции», хотя «декларируется отсутствие ограничений на вывоз продукции агропромышленного сектора».
Казахстан обещал, что будет соблюдать санкции, введенные против России западными странами. Токаев говорил, что Астана получает «уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада» в отношении казахстанской экономики.
Вместе с тем, как заявил президент, Казахстан останется приверженным своим союзническим обязательствам, поскольку отказ от них был бы неоправданным «с точки зрения перспективы».
Президент Владимир Путин на встрече с Токаевым в августе этого года отмечал, что «Россия находится на первом месте среди торгово-экономических партнеров Казахстана». Глава республики отметил развитие торгово-экономических отношений двух стран, в частности промышленной кооперации.