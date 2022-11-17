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Politico узнала о просьбе Киева помочь с восстановлением энергоснабжения

Politico: Киев обратился к США и странам ЕС за помощью в восстановлении энергоснабжения
Украинские власти обратились к США и некоторым странам ЕС за помощью в восстановлении энергоснабжения после ракетных ударов. У Киева для этого недостаточно запчастей
Люди на улицах Киева
Люди на улицах Киева (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Киев предупредил западные страны об опасениях, что в ближайшие дни усилятся атаки на объекты энергетической инфраструктуры, а также попросил помощи в подготовке к длительному периоду с ограниченным потреблением энергии и восстановлении инфраструктуры, пишет Politico со ссылкой на два источника в конгрессе США и одного западного чиновника, знакомого с данными американской разведки.

Украине для ремонта энергетической инфраструктуры необходимы генераторы, трубы и клапаны. Киев пытается восстановить поврежденные объекты, однако при продолжении атак это может стать практически невозможным, говорит высокопоставленный американский чиновник.

По словам чиновников и советника украинского правительства, возможное длительное ограничение энергопотребления осложнит ведение боевых действий и может привести к перемещению населения. При таком сценарии может остановиться производство продовольствия, а также движение транспорта, необходимое для обеспечения военных операций. На фоне опасений в усугублении ситуации с энергоснабжением некоторые украинцы уже покинули страну, рассказали в правительстве Украины.

При этом, как пишет газета, высокопоставленные республиканцы в конгрессе, которые, возможно, будут контролировать палату представителей, предлагали пересмотреть оказание помощи Украине — продолжить поставки военной помощи, но сократить экономическую. Такие заявления беспокоят демократов, которые считают, что без экономической помощи других стран Украина не сможет восстановить энергетику.

Россия наносит масштабные удары по объектам энергетики Украины с 10 октября. Этому предшествовал взрыв на Крымском мосту, который, как считает Москва, организовали украинские спецслужбы. В Киеве отрицали причастность к произошедшему. В российском Минобороны заявляли, что удары наносятся «высокоточным оружием большой дальности», а их целями являются объекты систем военного управления, связи и энергетики Украины.

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По словам украинского президента Владимира Зеленского, к началу ноября было повреждено около 40% энергетической инфраструктуры страны. В регионах регулярно объявляют воздушную тревогу, сообщают о взрывах и отключениях света. В некоторых областях происходят аварийные отключения электричества.

Обстрел, произошедший 15 ноября, как говорили в Минэнерго Украины, стал самым масштабным с начала боевых действий. Без электричества после ударов, по данным властей, остались больше 7 млн абонентов. «Если мы считаем в людях, это значительно больше», — говорил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в городе было три попадания в жилые дома. Российское Минобороны заявило, что все разрушения в Киеве вызваны падением украинских ракет. «Ни одного ракетного удара по объектам в городе Киеве не наносилось. Все демонстрируемые киевским режимом разрушения в жилых кварталах украинской столицы являются прямым следствием падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из размещенных в черте города украинских и зарубежных комплексов противовоздушной обороны», — заявил представитель ведомства Игорь Конашенков.

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Украина энергоснабжение помощь
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