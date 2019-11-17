Опросы показали наибольший уровень поддержки консерваторов с 2017 года

За Консервативную партию Великобритании готовы проголосовать 41-45% избирателей, что стало наибольшим показателем ее популярности за последние два года. Тогда, согласно опросам, консерваторов поддерживали не более 38%

Фото: Frank Augstein / Reuters

Уровень поддержки избирателями Консервативной партии, возглавляемой премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, достиг наивысшего показателя с 2017 года. Об этом свидетельствуют данные, полученные в результате опроса YouGov.

К 15 ноября за консерваторов готовы были проголосовать 45% опрошенных, в июле 2017 года, как следует из опубликованного графика, партию поддерживали 38% избирателей.

Опрос SavantaComRes, заказанный Sunday Telegraph, также показал, что за два года стало больше людей, готовых отдать свой голос Консервативной партии. По его результатам, сейчас они составляют 41%, а в 2017 году этот показатель был на уровне 35%.

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