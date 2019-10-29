Лидер британской оппозиции поддержал досрочные выборы в парламент

Джереми Корбин заявил о готовности поддержать досрочные выборы в парламент Соединенного Королевства. Премьер Борис Джонсон предлагает назначить их на 12 декабря. Голосование по этому предложению пройдет сегодня

Джереми Корбин (Фото: Kirsty Wigglesworth / AP)

Внезапное решение

Оппозиционная Лейбористская партия изменила свою позицию и теперь готова поддержать досрочные парламентские выборы. Об этом 29 октября заявил лидер лейбористов Джереми Корбин. Ранее он увязывал поддержку выборов с отказом правительства выйти из Европейского союза без соглашения. «Выход без соглашения больше не рассматривается, поэтому сегодня вечером лейбористы поддержат всеобщие выборы», — написал Корбин в Twitter. Он также опубликовал в своем аккаунте ссылку на реестр избирателей, призывая всех зарегистрироваться и голосовать.

На проведении досрочных выборов настаивает премьер-министр, лидер Консервативной партии Борис Джонсон. Он уже три раза выносил на голосование палаты общин предложение провести выборы досрочно (по плану они должны пройти в мае 2020 года), но ни разу инициатива не нашла достаточной поддержки. В последний раз голосовали 28 октября: «за» высказались 299 членов палаты общин при необходимых 434 голосах.

В правящей партии нет единства насчет выборов. Бывшие министры Дэмиан Грин и Дэвид Лидингтон призывают премьера заниматься проведением через парламент соглашения о выходе из ЕС, а не законопроекта о выборах. Бывший канцлер Филип Хаммонд считает, что премьеру нужны выборы, чтобы переформатировать партию в парламенте.