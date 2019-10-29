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Лидер британской оппозиции поддержал досрочные выборы в парламент
Джереми Корбин заявил о готовности поддержать досрочные выборы в парламент Соединенного Королевства. Премьер Борис Джонсон предлагает назначить их на 12 декабря. Голосование по этому предложению пройдет сегодня
Джереми Корбин (Фото: Kirsty Wigglesworth / AP)

Внезапное решение

Оппозиционная Лейбористская партия изменила свою позицию и теперь готова поддержать досрочные парламентские выборы. Об этом 29 октября заявил лидер лейбористов Джереми Корбин. Ранее он увязывал поддержку выборов с отказом правительства выйти из Европейского союза без соглашения. «Выход без соглашения больше не рассматривается, поэтому сегодня вечером лейбористы поддержат всеобщие выборы», — написал Корбин в Twitter. Он также опубликовал в своем аккаунте ссылку на реестр избирателей, призывая всех зарегистрироваться и голосовать.

На проведении досрочных выборов настаивает премьер-министр, лидер Консервативной партии Борис Джонсон. Он уже три раза выносил на голосование палаты общин предложение провести выборы досрочно (по плану они должны пройти в мае 2020 года), но ни разу инициатива не нашла достаточной поддержки. В последний раз голосовали 28 октября: «за» высказались 299 членов палаты общин при необходимых 434 голосах.

В правящей партии нет единства насчет выборов. Бывшие министры Дэмиан Грин и Дэвид Лидингтон призывают премьера заниматься проведением через парламент соглашения о выходе из ЕС, а не законопроекта о выборах. Бывший канцлер Филип Хаммонд считает, что премьеру нужны выборы, чтобы переформатировать партию в парламенте.

Разногласия по дате

Джонсон утром во вторник представил новый вариант законопроекта о проведении выборов; их предлагается назначить на 12 декабря. Билль будет рассмотрен 29 октября, правительство хочет, чтобы он прошел палату общин в течение одного дня и поступил в палату лордов. Для принятия решения будет достаточно простого большинства — поддержки 320 депутатов из 650.

Правительство будет готово согласиться с предложением перенести выборы на день раньше, на 11 декабря, приводит слова источника в кабинете министров Guardian. Этого компромисса может быть недостаточно, другие парламентские партии — либерал-демократы, североирландские юнионисты и шотландские националисты — настаивают на проведении выборов 9 декабря. Они хотят как можно раньше назначить дату, чтобы исключить возможность очередной подачи правительством на рассмотрение парламента соглашения о выходе из ЕС, которое правительство согласовало с Брюсселем. Как указывают представители правительства, это требование сложно выполнить, так как парламент должен прекратить работу за 25 дней до выборов, то есть при условии проведения их 9 декабря депутаты должны уйти на каникулы в ближайшую пятницу. «Если проводить 12-го, у правительства появится возможность снова вынести на рассмотрение свое соглашение о выходе из ЕС», — пояснил Чак Уманн, депутат Либерально-демократической партии (цитата по Bloomberg).

Кому выгодны выборы

Если решение провести выборы досрочно будет принято, они впервые с 1923 года пройдут в декабре. По всем рейтингам Лейбористская партия сейчас отстает от Консервативной партии.

Даже в разгар кризиса в Консервативной партии ее рейтинг не опускался ниже рейтинга лейбористов, а личный рейтинг Корбина даже отставал от личного рейтинга Терезы Мэй, которую называют самым плохим премьер-министром в истории Великобритании, напомнила в разговоре с РБК руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. По ее мнению, велика вероятность, что по итогам выборов ни одна из партий не получит большинства; под вопросом остается способность различных партий объединиться ради формирования кабинета.

Согласно последним опросам YouGov, 36% респондентов отдают предпочтение партии консерваторов, 23% — партии лейбористов, 18% — партии либерал-демократов, 12% — партии Brexit Найджела Фаража, 7% — партии зеленых, 6% проголосовали бы за другие. На предыдущих выборах, состоявшихся в июне 2017 года, Консервативная партия набрала 48,8% голосов избирателей, Лейбористская партия — 40,4%, Шотландская национальная партия — 5,4%, либеральные демократы — 1,9%, партия зеленых набрала 0,2%, а за прочих кандидатов проголосовали 0,2% избирателей.

Автор: Полина Химшиашвили, Александра Царвуланова
Теги: Великобритания, выборы, Brexit, Борис Джонсон, Джереми Корбин
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