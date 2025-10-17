Зеленский созвонился с лидерами Европы после переговоров с Трампом
Украинский президент Владимир Зеленский проводит телефонный разговор с европейскими лидерами после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщили источники «Суспільне» и «РБК-Украина» в украинской делегации.
Это групповой созвон, список участников пока неизвестен, уточнил собеседник.
Зеленский провел в Белом доме около двух с половиной часов. Закрытая часть их беседы с Трампом закончилась без общения с журналистами, президент США не стал провожать его до машины.
Перед встречей украинская сторона нервничала из-за неопределенного исхода переговоров выяснила Financial Times. Настроение делегации омрачил телефонный разговор Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, по итогам которого они договорились встретиться в Венгрии.
Материал дополняется.
