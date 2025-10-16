Кремль оценил разговор Путина и Трампа

Ушаков: разговор Путина и Трампа был откровенным и доверительным

Президенты общались около двух с половиной часов, это был их восьмой по счету разговор. Основной темой была Украина, сообщил Кремль. Беседа названа содержательной и откровенной

Юрий Ушаков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Телефонная беседа президентов Дональда Трампа и Владимира Путина была содержательной, заявил помощник последнего Юрий Ушаков на брифинге по итогам разговора, передает корреспондент РБК.

«Это уже, кстати, восьмой по счету телефонный разговор. Беседа была продолжительной. И продлилась практически два с половиной часа. И понятно, что она носила весьма содержательный характер и при этом была предельно откровенной беседой и доверительной», — сказал он.

Особое внимание было уделено Украине, отметил Ушаков. Путин отметил заинтересованность российской стороны в достижении мирного политико-дипломатического урегулирования. Президент указал, что Россия владеет стратегической инициативой, Украина прибегает к «террористическим методам», на которые Москва вынуждена отвечать.

Ушаков подтвердил, что главы государств обсуждали возможность встречи. Как сообщал ранее Трамп, она пройдет в Будапеште. Венгерскую столицу первым предложил американский лидер и Путин поддержал идею, рассказал помощник. Подготовка контактов начнется с общения по телефону главы МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио, добавил Ушаков.

Трамп назвал разговор «продуктивным», по его мнению, «позволил достичь большого прогресса». Он уточнил, что помимо договоренности о встрече президентов есть договоренность провести на следующей неделе встречу высокопоставленных советников.

Американский лидер отметил, что передаст содержание разговора с Путиным украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, с которым встретится завтра, 17 октября, в США.