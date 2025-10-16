Кремль оценил разговор Путина и Трампа
Телефонная беседа президентов Дональда Трампа и Владимира Путина была содержательной, заявил помощник последнего Юрий Ушаков на брифинге по итогам разговора, передает корреспондент РБК.
«Это уже, кстати, восьмой по счету телефонный разговор. Беседа была продолжительной. И продлилась практически два с половиной часа. И понятно, что она носила весьма содержательный характер и при этом была предельно откровенной беседой и доверительной», — сказал он.
Особое внимание было уделено Украине, отметил Ушаков. Путин отметил заинтересованность российской стороны в достижении мирного политико-дипломатического урегулирования. Президент указал, что Россия владеет стратегической инициативой, Украина прибегает к «террористическим методам», на которые Москва вынуждена отвечать.
Ушаков подтвердил, что главы государств обсуждали возможность встречи. Как сообщал ранее Трамп, она пройдет в Будапеште. Венгерскую столицу первым предложил американский лидер и Путин поддержал идею, рассказал помощник. Подготовка контактов начнется с общения по телефону главы МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио, добавил Ушаков.
Трамп назвал разговор «продуктивным», по его мнению, «позволил достичь большого прогресса». Он уточнил, что помимо договоренности о встрече президентов есть договоренность провести на следующей неделе встречу высокопоставленных советников.
Американский лидер отметил, что передаст содержание разговора с Путиным украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, с которым встретится завтра, 17 октября, в США.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?