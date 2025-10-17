Историка русской кухни Сюткина внесли в список экстремистов и террористов
Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов журналистку Ксению Лученко (признанана в России иноагентом), экс-депутата Мосгордумы от «Яблока» Максима Круглова, а также историка русской кухни и радиоведущего Павла Сюткина. Эта информация появилась на сайте ведомства.
Сюткина арестовали 9 октября по делу о распространении заведомо ложной информации о российских вооруженных силах (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы.
Как сообщили РБК в правоохранительных органах, дело на Сюткина завели из-за поста о событиях 2022 года в Буче. Супруга Павла сообщила, что суд по его делу состоится не ранее декабря.
Попадание в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга означает заморозку счетов, ограничение финансовых операций, а также серьезные правовые последствия для лиц и связанных с ними организаций. Оно также лишает права вести часть политических и предпринимательских инициатив на территории России.
