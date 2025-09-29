На автора канала «Православие и зомби» завели дело о фейках про армию

На автора канала «Православие и зомби» Лученко завели дело о фейках про ВС

Поводом для дела стали публикации Лученко, которые, по версии СК, «содержат заведомо ложную информацию» о действиях российских военных «на территории другого государства». В мае Минюст признал ее иноагентом

Ксения Лученко (признана Минюстом иноагентом) (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Против автора канала «Православие и зомби» Ксении Лученко (признана Минюстом иноагентом) возбуждено уголовное дело по статье о фейках об армии, сообщило столичное управление СК в телеграм-канале.

По версии следствия, поводом для дела стали публикации Лученко «на сайте нежелательной организации и в одном из мессенджеров», которые, «согласно исследованию, содержат заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации на территории другого государства».

Дело завели по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК. Следователи рассматривают вопрос об объявлении автора канала «Православие и зомби» в международный розыск и ее заочном аресте.

Минюст внес Лученко в реестр иноагентов в мае. Поводом для внесения стало то, что Лученко выступала против военных действий на Украине, «распространяла недостоверную информацию» о решениях и политике властей, а также «недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа» российской армии. Она живет за границей.