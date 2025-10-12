Дело на историка русской кухни Сюткина завели из-за поста о Буче

Уголовное дело на историка кухни Павла Сюткина завели из-за поста о Буче

Павел Сюткин (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Уголовное дело о распространении фейков об армии на эксперта по истории русской кухни Павла Сюткина завели из-за публикации в мессенджере о событиях 2022 года в украинском городе Буче, сообщили РБК в правоохранительных органах.

Что именно написал историк, в правоохранительных органах не уточнили.

Сюткитна арестовали 9 октября по делу о распространении заведомо ложной информации о российских вооруженных силах (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы.

По данным следствия, он разместил в своем телеграм-канале публикации, содержащие, согласно психолого-лингвистическим исследованиям, заведомо ложную информацию о действиях российских вооруженных сил против мирного населения Украины.

Павел Сюткин — эксперт по истории русской кухни, писатель. Выпускник МГИМО, кандидат исторических наук, работал в финансовом секторе и на госслужбе, с 2010-х посвятил себя гастрономическим исследованиям.

Блогер является автором восьми книг о русской кулинарии, включая международный бестселлер «СССР CookBook». Неоднократно получал престижные премии Gourmand World Cookbook Awards за вклад в сохранение гастрономического наследия. Сюткин был официальным послом России на «Экспо-2015» в Милане.

В апреле 2022 года, после отвода российских войск из Киевской области, представители администрации Бучи сообщили о телах людей на улицах города. Два дня спустя западные СМИ, а также украинские власти опубликовали кадры из Бучи, на которых видны трупы людей. Reuters сообщил, что на кадрах запечатлены мертвые мирные жители. Минобороны России заявило, что российские военные не причастны к убийствам мирного населения Бучи, а опубликованные материалы являются провокацией.