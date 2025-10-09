 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Суд арестовал блогера Сюткина по делу о фейках об армии

Сюжет
Военная операция на Украине
Cуд в Москве по ходатайству следователя арестовал блогера Павла Сюткина по делу о распространении фейков об армии. Его заключили под стражу на два месяца. Сюткину грозит до десяти лет лишения свободы

Суд арестовал блогера Сюткина по делу о фейках об армии
Video

В Москве суд заключил под стражу на два месяца блогера Павла Сюткина по делу о распространении заведомо ложной информации о российских вооруженных силах, сообщила в телеграм-канале пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Постановлением Черемушкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сюткина Павла Павловича», — говорится в сообщении.

Блогер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса (публичное распространение заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды).

Наказание по данной статье — до десяти лет лишения свободы.

Зампреда партии «Яблоко» арестовали по делу о фейках об армии
Политика
Максим Круглов

По данным следствия, блогер разместил в своем телеграм-канале публикации, содержащие, согласно психолого-лингвистическим исследованиям, заведомо ложную информацию о действиях российских вооруженных сил против мирного населения Украины.

Павел Сюткин — эксперт по истории русской кухни, писатель. Выпускник МГИМО, кандидат исторических наук, работал в финансовом секторе и на госслужбе, с 2010-х посвятил себя гастрономическим исследованиям.

Блогер является автором восьми книг о русской кулинарии, включая международный бестселлер «СССР CookBook». Неоднократно получал престижные премии Gourmand World Cookbook Awards за вклад в сохранение гастрономического наследия.

Сюткин являлся официальным послом России на «Экспо-2015» в Милане.

