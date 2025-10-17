Politico рассказало, как Макрон пытается сохранить свое наследие

Макрон на фоне политической нестабильности в собственной стране сосредоточился на закреплении успехов мирного урегулирования в секторе Газа, чтобы сохранить свое наследие в преддверии близящегося конца президентского срока

Эмманюэль Макрон (Фото: Yoan Valat / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон отправился в Египет на мирный саммит по сектору Газа в то время, когда его собственная страна оказалась в кризисе, пытаясь сохранить наследие своей работы по Ближнему Востоку, пишет Politico со ссылкой на источники.

Саммит прошел 13 октября в Египте, там состоялась церемония подписания мирного соглашения между Израилем и ХАМАС. За обе стороны документ подписали посредники, среди которых был президент США Дональд Трамп. В основу договоренностей лег его мирный план, но в Париже продвигают идею, что процесс был запущен действиями Макрона, в том числе его продвижением признания Палестины.

В сентябре французский президент официально объявил о признании этого государства, вслед за Великобританией, Канадой и др. При этом летом Париж первым анонсировал такой шаг.

Президент был «очень, очень сфокусирован» на Газе, сказал источник, в то время как в самой Франции обострилась политическая нестабильность. 6 октября, менее чем через месяц после вступления в должность, с поста премьер-министра ушел Себастьян Лекорню, пятый глава кабинета министров за два года. Это произошло из-за несогласия оппозиции с представленным им составом правительства.

Но уже 10 октября Макрон снова назначил Лекорню премьером, 12 октября был утвержден новый состав кабмина. 13 октября был крайний срок для представления проекта французского бюджета Совету министров, чтобы успеть принять его до конца года. Проект все же был представлен, 16 октября Лекорню избежал двух вотумов недоверия в парламенте, что дало шанс на обсуждение проекта. При этом ему пришлось объявить о заморозке пенсионной реформы, которую продвигал Макрон.

Говоря по прибытию в Египет о внутренней ситуации во Франции, президент отметил, что ответственность за усугубление кризиса несут оппозиционные партии, которые выражали вотум недоверия нескольким последним правительствам.

Макрон находится у власти второй срок, его полномочия истекут в 2027 году. Politico отмечает, что его попытки сохранить собственное наследие могут оказать негативное влияние на будущее его сторонников, которые решат баллотироваться на пост президента.