 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Politico рассказало, как Макрон пытается сохранить свое наследие

Politico: Макрон пытается сохранить свое наследие на фоне кризиса во Франции
Макрон на фоне политической нестабильности в собственной стране сосредоточился на закреплении успехов мирного урегулирования в секторе Газа, чтобы сохранить свое наследие в преддверии близящегося конца президентского срока
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Yoan Valat / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон отправился в Египет на мирный саммит по сектору Газа в то время, когда его собственная страна оказалась в кризисе, пытаясь сохранить наследие своей работы по Ближнему Востоку, пишет Politico со ссылкой на источники.

Саммит прошел 13 октября в Египте, там состоялась церемония подписания мирного соглашения между Израилем и ХАМАС. За обе стороны документ подписали посредники, среди которых был президент США Дональд Трамп. В основу договоренностей лег его мирный план, но в Париже продвигают идею, что процесс был запущен действиями Макрона, в том числе его продвижением признания Палестины.

В сентябре французский президент официально объявил о признании этого государства, вслед за Великобританией, Канадой и др. При этом летом Париж первым анонсировал такой шаг.

Президент был «очень, очень сфокусирован» на Газе, сказал источник, в то время как в самой Франции обострилась политическая нестабильность. 6 октября, менее чем через месяц после вступления в должность, с поста премьер-министра ушел Себастьян Лекорню, пятый глава кабинета министров за два года. Это произошло из-за несогласия оппозиции с представленным им составом правительства.

Макрон пригрозил России «расплатой» в случае отказа от переговоров
Политика
Эмманюэль Макрон

Но уже 10 октября Макрон снова назначил Лекорню премьером, 12 октября был утвержден новый состав кабмина. 13 октября был крайний срок для представления проекта французского бюджета Совету министров, чтобы успеть принять его до конца года. Проект все же был представлен, 16 октября Лекорню избежал двух вотумов недоверия в парламенте, что дало шанс на обсуждение проекта. При этом ему пришлось объявить о заморозке пенсионной реформы, которую продвигал Макрон.

Говоря по прибытию в Египет о внутренней ситуации во Франции, президент отметил, что ответственность за усугубление кризиса несут оппозиционные партии, которые выражали вотум недоверия нескольким последним правительствам.

Макрон находится у власти второй срок, его полномочия истекут в 2027 году. Politico отмечает, что его попытки сохранить собственное наследие могут оказать негативное влияние на будущее его сторонников, которые решат баллотироваться на пост президента.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Эмманюэль Макрон Франция сектор Газа
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Материалы по теме
В правительстве Франции запланировали приостановить пенсионную реформу
Политика
Макрон назвал виновников политического кризиса во Франции
Политика
Оппозиция предложит вотум недоверия в первые сутки нового кабмина Франции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
Три награды Минсельхоза и альянс с «Честным ЗНАКом»: ГК ВИК подвела итоги РБК Компании, 17:30
Зампреда партии «Яблоко» Круглова внесли в перечень экстремистов Политика, 17:29
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Трамп словами «я не король» ответил на вопрос об акции No Kings Политика, 17:26
Chainalysis: Россия обогнала страны Европы по использованию криптовалют Крипто, 17:24
FT узнал об идее ЕС закупать оружие США для Киева за счет активов России Политика, 17:24
Стасишин рассказал, когда запуски новостроек перестанут снижаться Недвижимость, 17:23
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
FIFA грозит уголовное разбирательство из-за NFT. Их приравняли к ставкам Крипто, 17:16
Apple купила права на «Формулу-1» в США за $750 млн Спорт, 17:16
Бывшему тренеру дали 10,5 лет за организацию убийства мэра Дзержинского Общество, 17:11
Черногория пообещала ввести визы для россиян согласно правилам ЕС Политика, 17:05
Историка русской кухни Сюткина внесли в список экстремистов и террористов Политика, 17:04
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
Шнайдер победила обидчицу Андреевой и вышла в полуфинал турнира в Нинбо Спорт, 16:59