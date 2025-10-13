Макрон назвал виновников политического кризиса во Франции
Ответственность за усугубление политического кризиса во Франции несут оппозиционные партии, которые выражали вотум недоверия нескольким последним правительствам, заявил президент Эмманюэль Макрон по прибытии в Египет, где пройдет саммит по урегулированию на Ближнем Востоке.
«Политические силы, которые приняли решение о вотуме недоверия [экс-премьеру] Франсуа Байру, и политические силы, которые сыграли роль в дестабилизации [нынешнего премьер-министра] Себастьена Лекорню, несут полную ответственность за этот беспорядок», — сказал Макрон (цитата по RTL).
Французский лидер считает, что «долг каждого — работать над стабильностью, а не делать ставку на нестабильность». Он призвал политиков «взять себя в руки».
Макрон 10 октября переназначил французским премьером Лекорню, который подал в отставку спустя 27 дней на посту. Политик пытался договориться с оппозицией, чтобы как можно скорее согласовать бюджет.
Левая и правая оппозиции выразили недовольство предложенным Лекорню составом правительства, поскольку он не отразил обещанный разрыв с прежней политикой: ключевые министры сохранили свои посты. Лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что фракция внесет во французский парламент резолюцию о вотуме недоверия второму правительству Лекорню.
На посту главы кабмина Лекорню в начале сентября сменил Байру, правительству которого объявили вотум недоверия. Тот сам инициировал вотум доверия в парламенте, чтобы заручиться поддержкой по сокращению расходов и дефицита бюджета, но провалил голосование.
