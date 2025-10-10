 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Макрон вновь назначил Лекорню премьером

Лекорню был назначен премьером Франции в начале сентября, он подал в отставку 6 октября после того, как ему не удалось согласовать бюджет страны на 2026 год. После очередного назначения премьер пообещал выполнить эту миссию

Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь назначил Себастьяна Лекорню премьер-министром страны, сообщил Елисейский дворец.

«Президент Республики назначил господина Себастьяна Лекорню премьер-министром и поручил ему сформировать правительство», — говорится в сообщении.

Лекорню на своей странице в X написал, что «принимает — в силу долга — миссию», порученную Макроном, сделать все возможное для обеспечения Франции «бюджетом на конец года».

«Мы должны положить конец этому политическому кризису, который раздражает французов, и этой нестабильности, которая вредит имиджу Франции и ее интересам», — добавил он. Как подчеркнул Лекорню, он «сделает все», чтобы «миссия была выполнена успешно».

Профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина заявила РБК, что ситуация «очень напоминает конец Четвертой республики» (Четвертая Французская республика — период в истории Франции с 1946 по 1958 годы).

«В мае 1958 года тоже необыкновенно сложно было сформировать какое-то правительство, что в результате и привело к концу Четвертой республики. Сейчас, конечно, такого уровня драматизма нет», — отметила она.

По словам эксперта, сейчас речь идет «скорее о рутинных проблемах последнего десятилетия». Развиваться Франции мешает «затяжной экономический кризис», считает Обичкина, а для решения проблемы нужны «очень серьезные меры по экономии», в первую очередь, «на социальной сфере».

Сейчас, по ее словам, центристам не удается держаться в роли правящего центра и сил, которые формируют большинство в парламенте. «В последнее правление Макрона стали побеждать совершенно несистемные партии (правая RN и ультралевая «Непокоренная Франция»). На этом фоне единственный возможный вариант — это формирование центристского правительства, просто потому что эти оппозиционные партии по определению не могут между собой договориться», — добавила эксперт.

По ее оценкам, в нынешней ситуации Францию ждет затяжной период нестабильности. «Стабильность возможна только при стабильном правящем большинстве, а оно зависит от волеизъявления избирателей», — выразила мнение Обичкина. При этом, по мнению политолога, нынешняя ситуация вряд ли приведет к досрочной отставке Макрона или серьезным забастовкам и социальным потрясениям.

Французский министр извинилась за «цирк» с отставкой правительства
Политика
Аньес Панье-Рюнаше

Французский премьер подал прошение об отставке утром 6 октября — через несколько часов после того, как представил свой кабинет, и спустя менее чем месяц после назначения на пост главы правительства. Выступая в Матиньонском дворце, Лекорню заявил, что пытался «разработать «дорожную карту» вместе с другими политическими силами страны, чтобы восстановить работу кабинета, однако этому помешало «пробуждение некоторых партийных аппетитов», отчасти, по его словам, связанных с президентскими выборами 2027 года.

Лекорню пытался договориться с оппозицией, чтобы как можно скорее согласовать бюджет. В обмен на поддержку проекта он обещал не применять ст. 49.3 Конституции, которая позволяет принимать законы и бюджет в обход парламента.

Левая и правая оппозиции выразили недовольство предложенным Лекорню составом правительства, поскольку он не отразил обещанный разрыв с прежней политикой — ключевые министры сохранили свои посты. В связи с этим сделка потеряла актуальность.

Отставку французские СМИ назвали «ударом грома» — впервые премьер складывает полномочия всего за несколько часов до первого заседания кабинета в Елисейском дворце и до своей большой политической речи в Национальной ассамблее.

В июле 2024 года во Франции разразился политический кризис. Макрон распустил Национальное собрание и назначил досрочные парламентские выборы после победы ультраправой партии RN на выборах в Европарламент. В парламенте ультраправые укрепили свои позиции, что привело к зависимости правительства от оппозиции.

На фоне растущего государственного долга кабинет министров не может согласовать бюджет на 2026 год. По данным на конец первого квартала 2025 года, государственный долг Франции достиг €3,346 трлн, что составляет 114% от ВВП страны.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

