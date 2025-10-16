В сейме Польши возник конфликт из-за фигуранта дела о «Северных потоках»

Фото: Omar Marques / Getty Images

В сейме Польши возник конфликт из-за обсуждения дела украинского гражданина Владимира Журавлева, которого Германия подозревает в причастности к подрыву газопровода «Северный поток», сообщает агентство РАР.

Инцидент произошел на заседании комиссии по вопросам юстиции.

До начала рассмотрения законопроекта депутат от партии «Право и справедливость» Павел Яблоньский потребовал прекратить заседание, заявив, что на следующем заседании комиссия по обороне планирует рассмотреть законопроект об отмене уголовного преследования поляков, воевавших в ВСУ, и «вопрос, касающийся блокирования экстрадиции Владимира Ж».

Глава комиссии Павел Слиз объявил перерыв, после чего Яблоньский внес предложение завершить заседание. За него проголосовали 15 депутатов, 13 были против, девять не участвовали.

Независимый депутат Томаш Зимох объяснил, что не голосовал, поскольку не получил бюллетень. После этого включенный микрофон зафиксировал нецензурную фразу председателя комиссии в его адрес. Позже Слиз принес извинения и заявил, что подобное не повторится.

Украинского дайвера Владимира Журавлева, подозреваемого в участии в подрывах «Северных потоков», задержали в городе Прушкув под Варшавой по ордеру, выданному Германией еще в июне 2023 года. Теперь он ожидает экстрадиции в ФРГ.

Генпрокуратура Германии сообщила, что Журавлев участвовал в подрывной операции на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». По данным ведомства, он является профессиональным водолазом и входил в группу, которая в сентябре 2022 года разместила взрывчатку в районе острова Борнхольм.

Адвокат украинца Тимотеуш Папроцкий заявил, что оснований для выдачи его подзащитного Берлину нет. По его словам, защита не располагает сведениями о том, участвовал ли Журавлев в диверсии.