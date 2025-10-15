В ЕК осудили визит Сийярто в Москву, назвав его «неправильным сигналом»

Петер Сийярто (Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС)

Визит главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Москву — «неправильный сигнал», Венгрии стоит уважать политику и позицию Брюсселя, заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге, отрывок из него опубликовала пресс-служба Еврокомиссии.

«Это вопрос принципа — во всех двусторонних контактах стран ЕС должна соблюдаться политика и позиция Евросоюза, особенно в тот момент, когда мы ломаем отношения с Россией и сводим их к минимуму. Поездка в Россию — это неправильный сигнал», — ответила Хиппер на вопрос о визите Сийярто на форум «Российская энергетическая неделя» в Москве.

Находясь в Москве на форуме, Сийярто выступил с критикой предложения Еврокомиссии о полном запрете закупок энергоресурсов у России странами ЕС. Дипломат заявил о своем намерении противодействовать реализации этого плана.

Также в рамках своего выступления венгерский дипломат объявил атаки на нефтепровод «Дружба» со стороны Украины покушением на суверенитет Венгрии. Венгрия неоднократно заявляла об атаках на нефтепровод, возлагая ответственность за них на Украину. Последние августовские атаки привели к приостановке поставок нефти в Венгрию и Словакию. Как ранее сообщил Сийярто, в результате удара 22 августа обе страны остались без нефтяных поставок на пять дней.

По данным Reuters, в октябре послы ЕС на закрытой встрече поддержали план отказа от импорта российской нефти и газа к 2028 году и направили его на утверждение министрам иностранных дел государств — членов союза.

Как и Сийярто, план Еврокомиссии раскритиковал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая на 18-м Европейском ядерном форуме в Братиславе. Он отметил, что дополнительный отказ от ядерного топлива из России — угроза для энергетической безопасности Словакии. Премьер напомнил, что более 60% электроэнергии в Словакии производится на атомных электростанциях.