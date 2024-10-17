Зеленский раскрыл детали беседы с Трампом

Гарантиями безопасности для Украины могут быть вступление в НАТО и ядерное оружие, она выбирает первое, рассказал Зеленский о своей беседе с Трампом. Путин называл стремление Киева в альянс одной из причин начала военной операции

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

У Украины есть два варианта гарантий безопасности — вступить в НАТО или получить ядерное оружие, Киев выступает за вступление в альянс, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции. Его слова приводит «Европейская правда».

Зеленский рассказал, что в общении с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом обсудил необходимость вступления Украины в НАТО. Он упомянул в этом контексте Будапештский меморандум, подписанный США, Великобританией, Украиной и Россией в 1994 году. В рамках него Киев передал Москве порядка 1,9 тыс. боеголовок, оставшихся у него после распада СССР, в обмен на гарантии безопасности со стороны участников соглашения.

«Кто из этих крупных стран, всех ядерных государств пострадал? Все? Нет, одна — Украина. Кто отдал ядерное оружие? Все? Одна — Украина. Кто сегодня воюет? Украина, — отметил Зеленский. — В разговоре с Дональдом Трампом я ему сказал: «У нас получается так, какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие — и тогда это для нас защита. Или мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО, на сегодня мы не знаем действенных альянсов».

Зеленский добавил, что Украина выбирает НАТО, а не ядерное оружие, потому что страны альянса «сегодня не воюют». «Я считаю, что меня услышал Дональд Трамп. Он сказал: «У вас справедливые аргументы», — отметил глава государства.

Приглашение Украины в НАТО отражено в «плане победы», который Зеленский накануне представил в Верховной раде. По его мнению, реализация этой инициативы позволит завершить боевые действия до 2025 года.

Как отмечало The Associated Press, на Западе «пока никто не дал никаких указаний, что поддержит» эту инициативу, а «некоторые выразили обеспокоенность по поводу жестких сроков» принятия основных положений.

Президент России Владимир Путин называл стремление Украины в НАТО одной из причин начала военной операции. В июне среди условий для прекращения огня он предложил Киеву отказаться от присоединения к альянсу. Зеленский счел эту инициативу ультиматумом.