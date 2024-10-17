Жену Гозмана отправили под домашний арест по делу о контрабанде ценностей

По словам адвоката, дело против супруги Гозмана связано с кухонно-бытовыми предметами, которые мать политика завещала внучке, живущей в Германии. Их изъяли. RT сообщает, что ценности пытались вывезти в Италию к Гозману

Марина Егорова и Леонид Гозман (признан Минюстом иноагентом) (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Супруга оппозиционного политика Леонида Гозмана (признан Минюстом иноагентом) Марина Егорова отправлена под домашний арест по делу о контрабанде, сообщил РБК адвокат Марины Егоровой Михаил Бирюков. Информация о мере пресечения есть и в карточке дела на сайте московских судов.

«Марина Егорова была задержана в Москве 3 октября. В Россию она приехала из-за границы еще в августе, чтобы читать курс лекций студентам», — рассказал юрист.

Он сообщил, что в московской квартире супругов и на даче прошли обыски, после чего Лефортовский суд отправил Егорову под домашний арест. Дело о контрабанде в отношении нее Следственный комитет возбудил 27 сентября 2024 года, в последние два года она неоднократно приезжала в Россию, указал Бирюков.

По его словам, летом прошлого года был задержан водитель, который перевозил «кухонно-бытовые предметы» через Эстонию в Германию. Вещи изъяли, водителя отпустили. Предметы, рассказал адвокат, «были завещаны мамой Леонида Гозмана его дочери, которая живет в Берлине».

RT утверждает со ссылкой на источники, что Егорова пыталась вывезти в Италию, где, по данным телеканала, живет Гозман, «множество ценных предметов и антиквариата». По информации RT, у семьи политика есть ВНЖ в Италии, там он живет на купленной несколько лет назад вилле. По делу — несколько подозреваемых.

Наказание за контрабанду культурных ценностей предусмотрено ст. 226.1 УК, в ч. 3 говорится о преступлении, совершенном организованной группой (по данным RT, такое преступление вменяют Егоровой). Максимальное наказание по ней — 12 лет лишения свободы.

РБК обратился за комментарием к Леониду Гозману и в Следственный комитет.

В карточке дела говорится, что суд принял решение в отношении Егоровой 4 октября, 8-го оно вступило в силу. 6 октября Гозман сообщил в телеграм-канале, что решил сократить «общественно-политическую и медийную активность» из-за «личных обстоятельств», подробно говорить о которых он отказался.

В июле суд заочно приговорил Гозмана к восьми с половиной годам колонии общего режима по делу о фейках об армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Политик покинул Россию в 2022-м, отбыв административный арест на 15 суток по делу о публичном отождествлении СССР и нацистской Германии. Он улетел в Израиль. В том же году против него возбудили уголовное дело о неуведомлении о двойном гражданстве из-за израильского паспорта. Дело о фейках завели в прошлом году.