Медведев оценил темпы набора контрактников

По словам зампреда Совбеза, годовой план уже выполнен на 78%

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам комплектования российской армии контрактниками, запись начала которого выложил на своей странице во «ВКонтакте». По его словам, по состоянию на середину октября годовое задание выполнено на 78%.

Такие темпы Медведев назвал «достаточно приличными». «Самое главное, чтобы не было провалов и не было каких-либо иных проблем, связанных с комплектованием», — сказал он.

На опубликованном видео Медведев не уточняет, сколько человек с начала года пошли служить по контракту. К началу июля их было почти 200 тыс. В середине сентября президент Владимир Путин назначил Медведева главой комиссии по комплектованию Вооруженных сил России.

Медведев также рассказал, как побывал вместе с сотрудниками Генеральной прокуратуры и ФСБ на одном из пунктов приема на контрактную службу в Ярославской области. По его словам, ситуация по сравнению с прошлым годом улучшилась и системных нарушений не обнаружено.

В начале месяца Медведев назвал заключение контракта с Министерством обороны единственной формой привлечения российских граждан для участия в военной операции. «Идет улучшение системы выплат и других форм их поддержки. Эта работа будет продолжена до достижения полной и окончательной победы над врагом», — подчеркнул Медведев.

Летом в российских регионах были повышена выплата при заключении контракта. В Москве она выросла до 1,9 млн руб. единовременно, в Санкт-Петербурге — до 2,1 млн руб., в Ростовской области — до 1,2 млн руб.