Зеленский цитатой из «Игры престолов» оценил ситуацию на Украине

Зеленский: зима близко, и она будет опасной для украинцев

О том, что предстоящая зима будет самой сложной в истории Украины, неоднократно предупреждали местные власти и бизнес. Зеленский предупредил украинцев, что «зима близко»

Владимир Зеленский (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Прибывший в Брюссель на заседание Евросовета украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что украинцев ожидает «опасная» зима, и вновь призвал поставить Украине больше систем ПВО. Видео с комментарием Зеленского журналистам публикует «Страна.ua».

«Зима близко. Для нас это всегда опасно, когда зима приближается, поэтому мы должны приготовить наше домашнее задание, нам предстоит много сделать. Но нам остро необходимо ПВО, я не могу сейчас раскрыть больше деталей. Вот почему я здесь», — сказал президент.

Вместе с тем он счел, что представленный им накануне «план победы» является мостом к проведению второго «саммита мира». По словам Зеленского, при соблюдении его плана конфликт удастся закончить не позднее 2025 года.

Комментируя замечание журналистов о критике в адрес плана, Зеленский отметил, что Украина представила его «не для критики или критиков». «Я слышал много критики в самом начале войны по поводу того, как она может закончиться и когда. Но, видите ли, сейчас мы в Брюсселе, и вокруг нас партнеры и друзья. Не так, как было в самом начале войны. Тогда вокруг нас были только российские войска. <…> Люди делятся своими идеями, аналитикой и так далее. Большое им спасибо», — заявил украинский президент. По его словам, главное преимущество этого плана заключается в том, что он зависит не от воли России, а только от воли партнеров Киева.

В «плане победы» Зеленского пять пунктов, среди которых: приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». Тайные приложения к плану, по словам президента, Киев передал партнерам и обнародовать не будет. Власти России «план победы» назвали «замаскированным планом» США по продолжению конфликта. «Уже столько недель ведется речь о некоем эфемерном мирном плане… Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал «мирным планом», — сказал представитель президента Дмитрий Песков.

О том, что предстоящая зима будет самой сложной в истории современной Украины из-за повреждений энергетической инфраструктуры, ранее также говорил исполнительный директор крупнейшей украинской нефте- и газодобывающей компании «Укрнафта» Сергей Корецкий.

По оценкам Зеленского, с начала конфликта Украина потеряла половину генерирующих мощностей: прошлой зимой пиковое потребление составляло 18 ГВт, Киев потерял 9 ГВт. В ходе выступления на заседании ГА ООН глава государства заявил, что в результате в стране уничтожены все тепловые электростанции и значительная часть мощностей ГЭС, что неминуемо приведет к проблемам предстоящей зимой.

Минобороны России неоднократно отчитывалось о групповых ударах по объектам энергетики Украины. В военном ведомстве подчеркивают, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.