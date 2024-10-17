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Военная операция на Украине ,  
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Токаев заявил о непобедимости России и предложил подумать о мире

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Военная операция на Украине
Россию нельзя победить военным путем, о чем говорит ее потенциал и история, считает Токаев. Он призвал к мирному урегулированию на Украине, альтернатива которому — «война на истребление»
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Michael Kappeler / DPA / ТАСС)

Россия непобедима в военном отношении, Казахстан считает необходимым искать варианты мирного урегулирования на Украине, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Astana Think Tank Forum.

«Россия в военном отношении непобедима. Это факт, подтверждаемый и военным потенциалом России, и поддержкой населения этой страны политики президента [Владимира] Путина, и самой историей. Поэтому мы считаем необходимым искать варианты мирного урегулирования и поддерживаем реалистичные планы всех государств, включая Китай и Бразилию. Другого пути нет», — сказал он (цитата по Tengrinews).

По словам Токаева, альтернативным сценарием станет «война на взаимное истребление», что является «путем в бездну». «Стремление к миру путем конструктивных переговоров — это не признак слабости, а проявление стратегического благоразумия», — заключил он.

Президент Казахстана неоднократно призывал и Москву, и Киев к мирному урегулированию конфликта. Вместе с тем он называл ДНР и ЛНР «квазигосударственными территориями», которые Астана не признает.

Осенью 2022 года ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по результатам проведенного там референдума. Украина не признала итоги голосования и считает произошедшее аннексией.

В июне Путин озвучил свои условия для начала переговоров, среди которых — вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также международное признание этих четырех регионов и Крыма российской территорией.

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Накануне Зеленский представил в Верховной раде «план победы» из пяти пунктов: приглашение Украины в НАТО, укрепление ее обороны, размещение неядерных стратегических вооружений на ее территории, развитие экономического потенциала и использование опыта нынешнего конфликта для обороны Европы и Североатлантического альянса. Зеленский считает, что реализация этого плана станет подготовкой ко второму «саммиту мира». Первый «саммит мира» был проведен в июне в Швейцарии на базе формулы Зеленского, которая подразумевает вывод российских войск на границы 1991 года. В нем приняли участие представители 92 стран, в том числе Украины, и восьми организаций. Россию на саммит не пригласили.

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Россия Украина Казахстан Касым-Жомарт Токаев Военная операция на Украине мирное урегулирование
Касым-Жомарт Токаев фото

Касым-Жомарт Токаев

президент Казахстана
17 мая 1953 года
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