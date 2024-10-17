Зеленский не стал просить деньги в ходе последней поездки в США

Politico: Зеленский не стал просить деньги в ходе своей последней поездки в США

С начала конфликта США и страны ЕС выделили Украине свыше $200 млрд. По словам опрошенных Politico сенаторов, в свою последнюю поездку в США Зеленский не стал просить денег. В Кремле называли Украину «бездонной бочкой»

Владимир Зеленский (Фото: Андрей Нестеренко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей последней поездки в США в сентябре не стал просить выделение дополнительной финансовой помощи и заверил Вашингтон, что у него «есть все, что нужно». Об этом американские сенаторы рассказали Politico.

Как отмечает издание, в настоящее время помощь Украине со стороны США остается «второстепенным вопросом» и, вероятно, в следующем году ситуация кардинально не изменится. «Это [выделение денег Украине] многогранный вопрос. И если администрация ничего не запрашивает, конгресс самостоятельно вряд ли что-то предпримет», — заявил Politico председатель комитета по ассигнованиям палаты представителей Том Коул (республиканец).

Сенатор Тим Кейн (демократ) отметил, что продолжение финансирования Украины во многом будет зависеть от результатов президентских выборов 5 ноября. «Дональд Трамп, будучи избранным, захочет отстранить США от нашего взаимодействия с Украиной и другими нашими союзниками по НАТО. Он захочет сделать это на 100%», — заявил политик.

Вместе с тем опрошенные Politico сенаторы подтвердили, что в ходе своей последней поездки Зеленский не просил дополнительные средства, хотя текущее финансирование, все еще распределяемое администрацией президента США Джо Байдена, закончится в начале следующего года. «Сейчас, по его словам, у него есть все, что ему нужно», — заявил сенатор Крис Мерфи (демократ), который встречался с украинским президентом во время его визита в Штаты.

Вместо этого украинский лидер настаивал на том, чтобы США поставляли системы вооружений быстрее и разрешили их использование на большей территории России, добавил сенатор.

Накануне, 16 октября, Зеленский представил свой «план победы», о котором говорил с конца лета. В нем пять публичных пунктов, у некоторых из которых есть секретные приложения, которые Киев передал партнерам и обнародовать не будет. Один из пунктов — соглашение о совместной защите критических ресурсов страны, совместном инвестировании и использовании украинского экономического потенциала. Речь, в частности, о металлах — уране, титане, литии и т.д. По мнению Зеленского, этот документ органично дополнит введенные против России санкции.

По информации Associated Press, на то, чтобы принять положения этой стратегии, Зеленский дал западным партнерам три месяца. Пока никто не дал никаких знаков, что поддержит эту инициативу, утверждает агентство, а некоторые уже выразили обеспокоенность по поводу жестких сроков принятия основных положений.

В России «план победы» назвали «замаскированным планом» США по продолжению конфликта. «Уже столько недель ведется речь о некоем эфемерном мирном плане... Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал «мирным планом», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее он также называл Украину «бездонной бочкой», отмечая, что западным странам все труднее оказывать финансовую помощь Киеву.