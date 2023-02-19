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Джимми Картер отказался от лечения врачей и выбрал хосписную помощь

Экс-президент США Джимми Картер отказался от лечения врачей и выбрал хосписный уход
Джимми Картер
Джимми Картер (Фото: John Amis / Reuters)

39-й президент США Джимми Картер отказался от дальнейшего лечения врачей и решил провести остаток жизни дома с семьей в Джорджии, «получая хосписный уход вместо дополнительного медицинского вмешательства». Об этом говорится в заявлении Центра Картера в Twitter.

Организация сообщила, что семья экс-президента поддержала это решение, она просит уважать право Картера на частную жизнь.

В центре не уточняется, почему Картер принял решение получать хосписную помощь на дому. В последние годы экс-президент столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, отмечает NYT. В частности, в 2015 году у него была обнаружена меланома, однако год спустя он объявил, что больше не нуждается в лечении. В 2019-м Картера несколько раз госпитализировали, в том числе из-за перелома костей таза.

Картеру 98 лет Он занимал пост президента в 1977–1981 годах.

Материал дополняется

 

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