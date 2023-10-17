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Минздрав Палестины сообщил об ударе ЦАХАЛ по больнице и госпиталю в Газе

Минздрав Палестины: Израиль нанес удары по больнице и госпиталю в секторе Газа
Фото: Mohammed Salem / Reuters
Фото: Mohammed Salem / Reuters

Израильские войска нанесли удары по Европейской больнице и эмиратскому полевому госпиталю в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Палестины на своей странице в Facebook (принадлежит Meta — запрещенной в России экстремистской организации).

«Части Европейской больницы Газы и полевого госпиталя Эмиратов были повреждены из-за нападения израильских оккупационных сил на въезд в больницу на шоссе Салах аль-Дина», — говорится в сообщении.

Шоссе Салах аль-Дина является главной автомагистралью сектора Газа, по нему беженцы перемещаются с севера на юг территории. Палестинская сторона обвиняла Израиль в ударах по колонне беженцев. 14 октября в результате удара погибли 70 мирных жителей, еще 150 ранены. По сведениям палестинской группировки ХАМАС, пострадали 200 человек. Минздрав Палестины сообщал о «большом количестве» погибших и раненых, среди которых женщины и дети.

ЦАХАЛ продолжает наносить удары по сектору Газа с 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля. Тогда Израиль подвергся массированному ракетному удару, а отряды боевиков группировки проникли в приграничные районы на юге страны. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху после атаки заявил, что страна находится «в состоянии войны». Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».

17 октября израильский представитель при ООН Гилад Эрдан заявил, что война между Израилем и палестинской группировкой может завершиться «без единого выстрела», если боевики сложат оружие, отпустят заложников и сдадутся.

Теги
Палестина Израиль сектор Газа ЦАХАЛ ХАМАС больницы
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