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Война санкций ,  
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Фридман попросил суд разрешить ему оплату расходов на особняк в Лондоне

Михаил Фридман попросил суд разрешить ему оплату расходов на особняк в Лондоне
Сюжет
Война санкций
Фридман из-за британских санкций не может оплачивать расходы на содержание купленного за £65 млн викторианского особняка. Бизнесмен покинул Британию, сейчас он находится в Москве, в будущем планирует уехать в Израиль
Вид на&nbsp;особняк&nbsp;Athlone House
Вид на особняк Athlone House (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Российский бизнесмен Михаил Фридман обратился в Высокий суд Лондона, чтобы ему разрешили оплачивать расходы по содержанию его лондонского особняка, передает Financial Times. Фридман купил здание за £65 млн в 2016 году, отмечает газета (по курсу ЦБ на момент публикации это более 7,6 млрд руб.).

Речь идет о ежемесячной плате в £30 тыс. (3,5 млн руб.) компании, которая обслуживает викторианский особняк Athlone House на севере Лондона и £1,85 тыс. (218,5 тыс. руб.) на оплату коммунальных услуг (телевидение, освещение, отопление, охрана). Кроме того, Фридман просит разрешить ему оплатить услуги водителя.

Иск подан к Казначейству. На выплаты бизнесмен хочет получить лицензию Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) ведомства. Однако оно выступает против каких-либо изменений. В частности, в отношении выплат водителю OFSI утверждает, что Фридман может передвигаться на общественном транспорте (хотя и было признано, что у него есть особые потребности в безопасности).

Юрист Фридмана Рейчел Барнс заявила, что лицензии необходимы не для «поддержания образа жизни» бизнесмена, а для технического обслуживания объекта исторического наследия.

РБК направил запрос в Альфа-банк.

Фридман находится под британскими, европейскими и американскими санкциями. На прошлой неделе, 9 октября, источник РБК сообщил, что бизнесмен уехал из Британии в Израиль, а на данный момент находится в России. Информацию подтвердили в «Альфа-Групп», уточнив, что Фридман «теперь планирует посещать Россию регулярно».

Миллиардер (Forbes оценивает его состояние в $12,6 млрд) объяснил свое решение переехать «невозможностью жить в условиях санкций». Он рассказал, что планирует вернуться из Москвы в Израиль после того, «когда все уляжется» — с 7 октября между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС идет война.

Фридман жаловался, что из-за попадания под санкции столкнулся с неудобствами и не знает, как жить дальше. В частности, в Британии была заблокирована его банковская карта, после чего у него возникли проблемы даже с небольшими расходами — например, оплатой услуг уборщицы.

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«Может, мне стоит самому убраться в доме. Это нормально. Когда я был студентом, я жил в маленькой комнате в общежитии с еще четырьмя людьми, но 35 лет спустя это неожиданно», — говорил Фридман.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Антон Фейнберг
Михаил Фридман Великобритания Лондон
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