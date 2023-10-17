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Политика ,  
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МИД Франции сообщил о €300 млн для Молдавии со словами «зима близко»

Глава МИД Франции: Париж выделит €300 млн Кишиневу, так как зима близко
Франция продолжит поддерживать Молдавию в среднесрочной и долгосрочной перспективе, заявила глава французского МИДа Колонна. По ее словам, Париж выделит Кишиневу €300 млн, чтобы страна смогла пережить эту зиму
Кишинев
Кишинев (Фото: ТАСС)

Франция выделит Молдавии €300 млн на финансирование различных проектов, а также чтобы жители страны пережили предстоящую зиму. Об этом заявила глава французского МИДа Катрин Колонна на саммите «Платформы поддержки Молдавии» в Кишиневе.

«Франция продолжает поддерживать Молдову и остается партнером в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Зима близко. В этом контексте Франция объявляет о дополнительном взносе в размере €300 млн для финансирования проектов через УВКБ ООН (Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев) и через ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН)», — подчеркнула она (цитата по TV8).

Помимо этого, Французское агентство развития (AFD) активизирует свою деятельность в Молдавии для модернизации энергетического сектора, чтобы приблизить его к европейским стандартам, отметила Колонна. «На эти цели выделено €40 млн», — добавила она.

В заседании «Платформы поддержки Молдавии» в Кишиневе 17 октября участвуют представители 30 стран. Среди тем встречи — запуск двух фондов для поддержки Молдавии и фонда для развития инфраструктуры и энергетического сектора.

«Платформа поддержки Молдавии» — это инициатива Румынии, Германии и Франции, направленная на предоставление политической и финансовой помощи, а также углубленного опыта в процессе демократического реформирования страны.

Первые три заседания прошли в 2022 году в Берлине, Бухаресте и Париже. После этого партнеры объявили о финансовых обязательствах на сумму около €1,4 млрд. По последним данным Минфина Молдавии, из этой суммы в государственный бюджет страны было переведено более €420 млн и $42 млн (€39,7 млн).

Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что страна прекращает закупки газа у «Газпрома», поскольку ей удалось получить более дешевый газ из альтернативных источников на европейском рынке.

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Позднее он уточнил, что Молдавия согласится купить газ у России, «если предложат хорошую цену». «Я не исключаю, что «Газпром» будет искать возможность поставлять в Молдову газ и на правый берег, но по лучшим ценам. И у нас будет возможность выбирать», — отметил Парликов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты «Газпрома» с Молдавией по газу продолжаются, так как у Кишинева есть долги и их надо урегулировать.

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Виктория Громова Виктория Громова
Франция Молдавия финансовая помощь
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