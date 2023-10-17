Каковы шансы коалиции Туска сформировать новое правительство Польши

Три оппозиционные партии в сумме по итогам выборов получили большинство мест в парламенте Польши. Если они объединятся, то смогут отклонить кандидатуру на пост премьера от правящей «ПиС» и выдвинуть своего претендента

Дональд Туск (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Как распределились голоса на выборах

17 октября Государственная избирательная комиссия (ГИК) Польши опубликовала окончательные результаты парламентских выборов, которые прошли 15 октября. После подсчета всех голосов в двухпалатное Национальное собрание проходит пять объединений.

«Право и справедливость» («ПиС») — правящее консервативное движение во главе с Ярославом Качиньским, которое определяет политику страны в последние восемь лет (или два срока по четыре года). Оно набрало 7,6 млн голосов, или 35,38% .

. «Гражданская коалиция» — оппозиционный альянс во главе с Дональдом Туском (с 2007 по 2014 год был премьер-министром, с 2014 по 2019 год возглавлял Евросовет). В эту коалицию вошли либерально-консервативная партия «Гражданская платформа» Туска, левоцентристская «Польская инициатива», партия «Зеленые» и другие движения поменьше. Альянс получил 6,6 млн голосов, или 30,7% .

. «Третий путь» — блок, в основе которого центристская Польская крестьянская партия. Получил 3,1 млн голосов, или 14,4% .

. «Левые» — объединение левых партий. Набрали 1,8 млн голосов, или 8,61% .

. «Конфедерация свободы и независимости» — ультраправая националистическая партия. Получила 1,5 млн голосов, или 7,16%.

Из 29,5 млн поляков, у которых есть право голосовать, на выборы пришли 21,5 млн. В ГИК такую явку — 74,38% — назвали рекордной: «Такой явки на уровне более 70% после 1989 года в Польше не было. Это большой успех», — заявил 16 октября председатель ГИК Сильвестр Марчиняк. Предыдущий рекорд по явке был установлен в 2019 году — тогда на парламентские выборы пришли 61,74% избирателей.

Голосование 15 октября проходило одновременно по кандидатам в сейм (нижняя палата Национального собрания) и сенат (верхняя). В сейме 460 мест, на них претендовали более 6,6 тыс. кандидатов в 41 избирательном округе. Чтобы пройти в нижнюю палату, альянсы из нескольких партий должны набрать более 8% голосов, отдельные партии — более 5%. В сенате 100 мест, выборы проходят в одномандатных округах. Всего парламентарии избираются на четырехлетний срок. От того, как распределяются голоса в сейме, зависит состав нового правительства.

Одновременно с выборами в парламент с подачи правящей «ПиС» прошел референдум по важным общественно-политическим вопросам. В бюллетене референдума надо было ответить на четыре вопроса (перевод формулировок по ТАСС).

«Поддерживаете ли вы продажу государственных активов иностранным организациям, что приводит к потере контроля граждан над стратегическими секторами экономики?»;

«Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста, в том числе восстановление пенсионного возраста до 67 лет для мужчин и женщин?»;

«Поддерживаете ли вы ликвидацию заграждения на границе между Республикой Польша и Республикой Беларусь?»;

«Поддерживаете ли вы прием тысяч нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и из Африки в рамках механизма принудительного переселения, навязываемого европейской бюрократией?».

От 94 до 96% голосовавших ответили на вопросы отрицательно. У итогов референдума был бы лишь рекомендательный характер, но они могли трансформироваться в последующие законодательные инициативы «ПиС». Однако референдум признан несостоявшимся: свое мнение по этим вопросам высказали 40,91% избирателей, а нужно было как минимум 50%. Отказаться от участия в референдуме граждан активно призывала оппозиция — по ее заявлениям, с его помощью «ПиС» пыталась завоевать дополнительные голоса на выборах.

Каким может быть новое правительство

По подсчетам издания Politico, из 460 мест в сейме правящая «ПиС» получит 194 места, оппозиционная «Гражданская коалиция» — 157, «Третий путь» — 65, «Левые» — 26, «Конфедерация» — 18. Три оппозиционных альянса — «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» — в сумме получают в нижней палате 248 мест, и если они решат объединиться, то это позволит им сформировать правящую правительственную коалицию. Оппозиция также получила контроль над сенатом — у нее 66 мест, в то время как к «ПиС» отошло 34 кресла.

Начало формированию правительства должен положить президент республики Анджей Дуда, представив кандидата на пост премьер-министра. Глава государства (с 2011 по 2014 год был депутатом сейма от «ПиС») уже заявил, что новое правительство должна формировать лидирующая на выборах партия. «Обычаем в Польше до сих пор было то, что победившая формация формировала правительство. Не думаю, что сейчас что-то должно измениться. Это моя позиция», — сказал он 17 октября журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Процедура формирования нового правительства следующая: в течение 30 дней после выборов президент должен созвать первое заседание сейма, затем у него есть две недели на то, чтобы назначить кандидата на пост премьера, а у номинанта после этого — две недели на то, чтобы заручиться доверием законодателей. Если ему это не удастся, то парламент может выдвинуть своего кандидата.

Таким образом, если оппозиция в парламенте объединится, то депутаты смогут отклонить претендента на пост премьера от «Права и справедливости» и предложить своего. Наиболее вероятный вариант в этом случае — Дональд Туск. Как заявил 17 октября в эфире телеканала Polsat генеральный секретарь «Гражданской коалиции» Марчин Кервиньский, «без энергии и целеустремленности Дональда Туска перемена в Польше была бы невозможна» (цитата по ТАСС).

Однако оппозиции будет не так-то просто определиться с общими целями, предупреждает Politico: что объединяет три оппозиционных движения, так это их отторжение «ПиС»; в остальном их политические программы кардинально различаются. Оппозиционному правительству будет также сложно принимать законы — чтобы, например, преодолеть вето президента Дуды, срок которого заканчивается в 2025 году, оппозиции нужно три пятых голосов в сейме (276), которыми она не располагает.

«Первой задачей новой администрации станет отстранение назначенцев «ПиС» от руководящих должностей в правительстве, СМИ и контролируемых государством корпорациях. В Польше существует давняя традиция, согласно которой правительства награждают лоялистов удобными рабочими местами, но «ПиС» довела это до крайности, невиданной со времен коммунизма. Большинству из этих людей грозит увольнение», — прогнозирует Politico.

Ключевой переменой в случае прихода к власти оппозиционного правительства станет трансформация отношений Польши с Евросоюзом. В последние годы они значительно обострились: Брюссель критикует Варшаву за судебную реформу и закон о верховенстве национального права, ущемление прав ЛГБТ и ограничение права на аборт, а также за жесткую миграционную политику. Польша судится с Еврокомиссией, требуя от нее разморозить €36 млрд, выделенные на ее постковидное восстановление.

Перед выборами Туск, который возглавлял в Европарламенте Европейскую народную партию, пообещал, что «на следующий день после выборов» он обратится к Еврокомиссии и разблокирует эти деньги.

Отношения с Украиной — еще одно направление польской внешней политики, где возможны коррективы в случае смены правительства. В середине сентября Варшава запретила импорт украинского зерна и другого продовольствия, что вызвало негодование у Киева. Затем польские власти заявили, что будут поставлять Украине только те вооружения, которые были согласованы ранее. После парламентских выборов глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что «стратегически Польша и Украина не могут друг без друга» и что «стратегически все будет нормально при любой конфигурации власти в Польше или на Украине».

Что до отношений с Россией, то здесь налицо консенсус между всеми политическими силами Польши. Как заявил 17 октября представитель Кремля Дмитрий Песков, «сейчас в польском истеблишменте, наверное, нет никаких сегментов, которые открыто или даже завуалированно намекали на необходимость восстановления отношений с РФ». «Поляки нас не любят, они с нами не дружат, и они занимают весьма и весьма враждебную позицию по всем вопросам, которые касаются нас. Нам это не нравится», — сказал пресс-секретарь президента России.