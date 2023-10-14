Что выборы в Польше могут изменить в европейской политике Основная борьба развернется между сторонниками ЕС и евроскептиками

Правящая в Польше партия «Право и справедливость» рискует в ходе выборов потерять парламентское большинство. Ее главный соперник — «Гражданская коалиция» в случае победы обещает вернуть страну на европейский путь развития

Варшава, Польша (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

В воскресенье, 15 октября, в Польше пройдут выборы в обе палаты парламента — Сейм и Сенат. Как ожидается, по их итогам правящая партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского и кабинет премьер-министра Матеуша Моравецкого могут остаться у власти — на третий беспрецедентный срок. Однако главная оппозиционная сила — «Гражданская коалиция» во главе с партией экс-премьера Дональда Туска — также еще не потеряла шансы на победу.

Как пройдут выборы в Польше

Избирательные участки в Польше, где правительство формируется по итогам парламентских выборов, откроются в 7:00 и закроются в 21:00 по местному времени (22:00 мск), право голоса имеют 29 млн граждан страны, из них полмиллиона проживают за рубежом. Ожидаемая явка — 70%. Первые экзитполы появятся сразу после закрытия избирательных участков, предварительные результаты — ближе к полуночи воскресенья. Итоги выборов станут известны в понедельник утром.

В польском Сейме 460 мест, на которые претендуют 6656 кандидатов по 41 избирательному округу — каждый из них имеет от семи до 20 мест. Места в нижней палате парламента распределяются по принципу пропорционального представительства. Для прохода в Сейм установлен минимальный порог: альянсам из нескольких партий необходимо набрать более 8% голосов, отдельным партиям — более 5%.

В Сенате 100 мест, прямые выборы в него проводятся в одномандатных округах. Сейм и Сенат избираются на четырехлетний срок, который отсчитывается от даты проведения Сеймом первого заседания и продолжается до дня, предшествующего собранию Сейма следующего созыва.

Одновременно с парламентскими выборами в Польше пройдет референдум, на котором полякам предложат высказать свое мнение по вопросам миграции, пенсионного возраста, продаже госактивов иностранным компаниям и открытии границы с Белоруссией. Итоги референдума носят рекомендательный характер, но могут стать основой для законодательных инициатив «Права и справедливости». Оппозиция во главе с Туском уже раскритиковала идею плебисцита, призвав к его бойкоту. Для признания референдума действительным необходима явка в 50%.

В последний раз референдум в Польше прошел в 2015 году между первым и вторым туром президентских выборов и был инициирован президентом Брониславом Коморовским («Гражданская платформа»). Он проигрывал 1% голосов по итогам первого тура своему сопернику из «Права из справедливости» Анджею Дуде. Референдум должен был помочь ему набрать необходимые голоса ко второму туру, но был признан несостоявшимся из-за рекордно низкой явки — менее 10%. В результате второго тура к власти пришел Дуда. Он занимает пост президента и по сей день.

Кто участвует в выборах

Всего в выборах в Сейм приняли участие 10 альянсов и партий, ни у кого из них нет шансов получить большинство. Ожидается, что новая правящая коалиция будет состоять из двух или трех политических сил. Среди претендентов на победу пять основных.

«Объединенные правые». Союз из нескольких консервативных и правых партий во главе с «Правом и справедливостью» Качиньского находится у власти на протяжении восьми лет. В союз также входят «Суверенная Польша» и «Кукиз’15».

Данные Politico Poll of Polls по состоянию на 12 октября показывали, что «Право и справедливость» находится на первом месте с 37% голосов. За годы правления партии Качиньского между Варшавой и Брюсселем наметился раскол, страна ведет судебную тяжбу с Еврокомиссией по вопросу разморозки средств на постковидное восстановление (€36 млрд). В Брюсселе часто критикуют польские власти за судебную реформу и закон о верховенстве национального права, ущемление прав ЛГБТ и ограничение права на аборт, которое фактически приравнено к запрету. Также с приходом «Права и справедливости» к власти правительство Польши стала проводить жесткую миграционную политику (при этом страна наряду с Германией приняла рекордное число украинских беженцев) и отстаивать интересы собственного сельскохозяйственного сектора внутри ЕС.

Главный соперник этого союза — «Гражданская коалиция», которая опирается на правоцентристкую «Гражданскую платформу» бывшего председателя Евросовета Туска и включает в себя левоцентристскую партия «Модерн», прогрессивную «Польскую инициативу», «Зеленых» и фермерское протестное движение «АгроУниа». Альянс обещает «исправить ошибки» действующей власти: в частности, смягчить закон об абортах и восстановить отношения с ЕС. У альянса второй результат по популярности — 30%.

Еще три альянса не имеют шансов на победу, но могут стать частью правительства в случае формирования коалициии. В альянс «Третий путь» вошли центристская «Польша 2050» и Польская народная партия — старейшее фермерское движение. Вместе у них 11% голосов.

Следом с показателем в 10% идет «Конфедерация» — альянс небольших националистических и крайне правых партий. С 2019 года выступает под лозунгом «Нам не нужны евреи, гомосексуалы, аборты, налоги и Европейский Союз».

Замыкает список альянс «Новые левые», в который входят шесть левоцентристских и левых партий. Его программа строится на расширении социальной и медицинской поддержки, он популярен у 9% населения.

Какие скандалы сопровождали предвыборную кампанию

После начала Россией военной операции на Украине статус Польши заметно повысился внутри ЕС — страна стала не только одним из главных пунктов приема беженцев, но и главным транзитным пунктом при переправке на Украину вооружений и осуществлении визитов — именно из Варшавы в Киев ходит бронированный поезд для официальных делегаций. Однако перед выборами между Киевом и Варшавой имело место размолвка: Польша в одностороннем порядке продлила эмбарго на поставки украинских зерновых в страну, разрешив при этом их транзит, а Киев в ответ пригрозил Варшаве иском в ВТО. В результате сорвалась намеченная в сентября «на полях» Генассамблеи ООН встреча президентов Владимира Зеленского и Дуды, Польша заявила о готовности прекратить поставки вооружений Украине и не продлевать выплаты находящимся в стране беженцам (около 1 млн человек), а также не поддержать вступление Украины в ЕС.

Еще один скандал, но уже внутриполитический, также отчасти был связан с Украиной: 10 октября Дуда принял отставку начальника Генштаба армии Раймунда Анджейчака и оперативного командующего вооруженными силами республики генерала Томаша Пиотровского. Поводом послужили их разногласия с министром обороны Мариушем Блащаком, связанные с инцидентом с упавшей ракетой (ее обнаружили в апреле в районе города Быдгощ). Это вызвало большой резонанс в польском обществе, Блащак обвинил Пиотровского в халатности.

Не менее громким скандалом стал коррупционный, разгоревшийся после того, как выяснилось, что сотрудники польских дипмиссий за взятки выдавали шенгенские визы в Азии и Африке. Предполагается, что в период с 2021 года по настоящее время консульские подразделения незаконно выдали около 250 000 виз мигрантам. Дуда заявил о том, что расследование по этому вопросу ведется еще с лета 2022 года.

Все эти скандалы могут негативно повлиять на образ «Права и справедливости», которая позиционирует себя антииммигрантской партией и ставит одной из своих приоритетных задач обеспечение безопасности Польши.

Каков возможный исход выборов

Несмотря на то, что «Право и справедливость» лидируют в опросах, у «Гражданской платформы» Туска есть шансы привести свой альянс к победе — среди 29 млн поляков 4,4 млн еще не определились за кого отдадут свои голоса, при том что большинство склоняется к более либеральному альянсу. В таком случае у него появится возможность сформировать коалицию с «Третьим путем» и «Новыми левыми». Если же неопределившиеся останутся дома, то шансы «Права и справедливости» пойти на третий срок лишь увеличатся. Это объясняется тем, что «Третий путь» зарегистрирован как альянс, то есть должен преодолеть 8-процентный порог для прохождения в Сейм. Остальные политические силы идут на выборы самостоятельно и должны преодолеть планку в 5%. В случае, если «Третий путь» не сможет пройти в парламент (пока рейтинги говорят об обратном), возглавляемый «Правом и справедливостью» альянс имеет шанс получить большинство в Сейме и избежать необходимости создания коалиции. При этом договоренность с крайне правой «Конфедерацией» маловероятна: партию Качиньского может не устроить требование «Конфедерации» снизить социальные выплаты. Сама «Конфедерация» ранее заявляла о своем нежелании сотрудничать с «Правом и справедливостью». Ожидается, что переговоры по созданию коалиционного правительства для любой из двух ключевых сил будут тяжелыми и могут растянуться на неопределенный срок, а значит, не исключен вариант повторных выборов.