Пашинян заявил о готовности подписать мир с Азербайджаном до конца года

Никол Пашинян (Фото: Office of Prime Minister of Armenia / Reuters)

Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года, заявил в Европарламенте премьер-министр Никол Пашинян, передает «Новости-Армения».

На саммите ЕС в Гранаде Ереван и Баку могли «принять совместное заявление, которое устанавливало бы принципы мирного договора», «зафиксировать исторический перелом», однако азербайджанский лидер Ильхам Алиев не приехал, отметил Пашинян.

«Азербайджан заявляет, что между Арменией и Азербайджаном нет границы, что противоречит Алма-Атинской декларации. Азербайджан также сохраняет двусмысленность по вопросу проведения делимитации [границы] по картам Генерального штаба СССР», — добавил армянский премьер. На основании карт 1975 года армянская сторона предлагала провести делимитацию границ.

Пашинян обратил внимание, что неоднократно говорил о признании территориальной целостности Азербайджана на площади 86 600 кв км, в то время как Алиев в отношении Армении говорил лишь о факте признания, не уточняя площадь. По его мнению, это вызывает подозрения, что Баку готовит почву «для предъявления территориальных претензий к Армении и начала новой военной агрессии».

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