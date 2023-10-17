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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян заявил о готовности подписать мир с Азербайджаном до конца года

Пашинян: Армения готова подписать мир с Азербайджаном до конца года
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Office of Prime Minister of Armenia / Reuters)

Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года, заявил в Европарламенте премьер-министр Никол Пашинян, передает «Новости-Армения».

На саммите ЕС в Гранаде Ереван и Баку могли «принять совместное заявление, которое устанавливало бы принципы мирного договора», «зафиксировать исторический перелом», однако азербайджанский лидер Ильхам Алиев не приехал, отметил Пашинян.

«Азербайджан заявляет, что между Арменией и Азербайджаном нет границы, что противоречит Алма-Атинской декларации. Азербайджан также сохраняет двусмысленность по вопросу проведения делимитации [границы] по картам Генерального штаба СССР», — добавил армянский премьер. На основании карт 1975 года армянская сторона предлагала провести делимитацию границ.

Пашинян обратил внимание, что неоднократно говорил о признании территориальной целостности Азербайджана на площади 86 600 кв км, в то время как Алиев в отношении Армении говорил лишь о факте признания, не уточняя площадь. По его мнению, это вызывает подозрения, что Баку готовит почву «для предъявления территориальных претензий к Армении и начала новой военной агрессии».

Материал дополняется.

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Никол Пашинян Армения Азербайджан мирный договор
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Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении

1 июня 1975 года
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