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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Москве допустили встречу глав МИД Азербайджана и Армении на саммите СНГ

Замглавы МИДа: переговоры Баку и Еревана могут пройти на саммите СНГ в Бишкеке
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Замглавы МИД России Михаил Галузин обвинил Евросоюз и США в том, что они перехватывают наработки Москвы по азербайджано-армянскому урегулированию и выдают их за свои
Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов
Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов (Фото: Максим Шипенков / ТАСС)

Главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян могут встретиться 12 октября на полях саммита Содружества Независимых Государств (СНГ), который пройдет в Бишкеке, сказал в интервью РБК заместитель министра иностранных дел России, курирующий отношения со странами СНГ, Михаил Галузин, отметив, что диалог Баку, Еревана и Москвы по урегулированию никогда не прерывался и Москва надеется на продолжение этих контактов.

«Рассматриваем возможность проведения таких дискуссий на уровне министров иностранных дел 12 октября этого года в Бишкеке на полях мероприятий саммита СНГ. Азербайджанская сторона уже дала принципиальное согласие. И мы рассчитываем, что и армянская сторона также подойдет ответственно к этому вопросу и согласится на участие в таких переговорах», — сказал замминистра.

Переговоры по урегулированию между Баку и Ереваном проходят на трех площадках: российской, американской и европейской. Было запланировано, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся 5 октября в испанской Гранаде на саммите Европейского политического сообщества, однако азербайджанский лидер от этих переговоров отказался. По сообщениям СМИ, это произошло из-за того, что на встречу не допустили представителей Турции.

В МИД России западный трек урегулирования критикуют. Михаил Галузин обвинил США и Евросоюз в том, что они подхватили российские наработки, но сделали это так, «будто Россия к ним не имеет ни малейшего отношения». По его словам, Москва, Брюссель и Вашингтон могут работать вместе по этому вопросу.

«Но при том понимании, что Евросоюз и США не будут перехватывать наши наработки и выдавать их за свои, а будут вписывать свои действия в те модальности армяно-азербайджанского урегулирования, которые уже выработаны между сторонами при посредничестве России. Именно под таким углом мы подходим к контактам с Евросоюзом и США по этому вопросу», — подчеркнул замминистра.

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По его словам, никакой конкуренции между российским и западным треками нет. «Есть модальности мирного урегулирования, выработанные между Россией, Азербайджаном и Арменией в 2020 году и в последующие два года. И если Евросоюз и США хотят помочь их реализации, то, конечно же, мы не будем этому противодействовать. Но если речь пойдет о том, чтобы воспользоваться российскими наработками и действовать без России, понятное дело, что такой подход нас устроить не может», — резюмировал он.

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Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Азербайджан Армения Россия саммит СНГ
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