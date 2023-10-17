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Сбербанк получил лицензию иностранного портфельного инвестора в Индии

Сбербанк получил лицензию иностранного портфельного инвестора в Индии
Совет по ценным бумагам Индии зарегистрировал Сбербанк в качестве иностранного портфельного инвестора. Business Standart отмечает, что такую лицензию Индия выдает только государственным и связанным с ним иностранным инвесторам
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Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сбербанк первым из российских банков получил лицензию иностранного портфельного инвестора в Индии (FPI). Карточка «Сбера» появилась в списке зарегистрированных инвесторов на сайте Национального фондового депозитария (NSDL). Из нее следует, что лицензия выдана 9 октября на три года.

Банк получил лицензию FPI первой категории. Она позволяет следовать более мягким правилам раскрытия бенефициарной собственности, получать налоговые льготы и подписываться на зарубежные производные инструменты на основе индийских акций. Такую лицензию Индия выдает только государственным и связанным с ним иностранным инвесторам и организациям, отмечает индийское издание Business Standart.

Среди портфельных инвесторов в Индии зарегистрированы еще четыре небанковских представителя: «Альфа-Капитал», УК «Первая», а также Игорь Носков и Всеволод Розанов. Опрошенные Business Standart эксперты полагают, что лицензию портфельного инвестора в Индии в ближайшее время могут выдать еще нескольким российским банкам.

«Сбербанк, действительно, получил лицензию иностранного портфельного инвестора (FPI), одобренную индийским регулятором SEBI. Полученная лицензия дает возможность участвовать в торгах и инвестировать на одном из самых динамично развивающихся финансовых рынков в мире. Речь идет об инвестициях в валютные, товарно-сырьевые и другие активы», — сообщил зампред Сбербанка Анатолий Попов.

Сбербанк занимается банковской деятельностью в Индии с 2011 года, где в настоящий момент у него открыт филиал в Нью-Дели, а также запланировано открытие филиала в Мумбаи. В июле Сбербанк получил разрешение Резервного банка страны на формирование IT-подразделения. Капитал индийских филиалов Сбербанка превышает $100 млн.

После начала российской операции на Украине Россия стала одним из основных поставщиков энергоресурсов в Индию, из-за чего между странами уже к весне этого года образовался большой торговый дисбаланс — $51 млрд импорта в Индию против $10,6 млрд в Россию. Долгое время основной валютой для расчетов между Россией и Индией служил американский доллар, однако из-за санкций Москва начала использовать альтернативные валюты, в том числе рубли, рупии, дирхамы.

Как писал Bloomberg в начале июня, на банковских счетах российских компаний в Индии ежемесячно накапливается до $1 млрд в рупиях, которые практически невозможно потратить из-за существующих валютных ограничений. В рупиях была оплачена российская нефть стоимостью (в эквиваленте) $20–30 млрд, писал Reuters в августе со ссылкой на оценки брокерской компании CLSA.

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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале лета отмечала, что проблема с расчетами в нацвалютах других стран, в частности в рупиях, есть, но ее масштаб не растет. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин говорил, что разговоры о «бесконечном количестве» застрявших на счетах российских экспортеров рупий — это преувеличение. По его словам, индийскую валюту действительно сложно конвертировать, но банки знают, что с ней делать.

Экономист, экс-глава банков ВТБ 24 и «Открытие» Михаил Задорнов в колонке для РБК отмечал, что рупии, которые поставщики нефти не могут конвертировать или использовать, стали одной из «неочевидных» причин ослабления рубля.

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Антон Фейнберг Антон Фейнберг, Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Маргарита Мордовина
Индия Сбербанк инвестор
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