«Сбер» откроет второй офис в Индии в 2023 году

«Сбер» получил разрешение на открытие офиса в Мумбаи, это будет уже второй офис в Индии, сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, передает корреспондент РБК.

«Да, мы получили разрешение регулятора в Индии по открытию офиса в Мумбаи и планируем его открытие в 2023 году», — сказал Ведяхин.

Первый офис «Сбера» находится в Нью-Дели и работает там с 2010 года. О планах открыть второй офис в Индии говорил зампред правления банка Анатолий Попов на полях Восточного экономического форума в сентябре. Он объяснил, что такое решение было принято «на фоне расширения сотрудничества России и Индии и повышения спроса на банковские продукты со стороны клиентов».

Ранее Ведяхин сообщал о планах открыть филиал Сбербанка в Китае. По его словам, уже ведутся переговоры с Народным банком Китая. В 2010 году было открыто представительство «Сбера» в Китае.