В «Сбере» заявили о способности банков справиться с зависшими рупиями

Рупии сложно конвертировать, но банки «знают, что с ними делать». Экспортная выручка в рупиях после конвертации в рубли возвращается в Россию с дисконтом 8–10%, но в следующем году он снизится, уверен первый зампред «Сбера»

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Разговоры о «бесконечном количестве» застрявших на счетах российских экспортеров рупий — это преувеличение; индийскую валюту действительно сложно конвертировать, но банки знают, что с ней делать, заявил РБК первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на полях Восточного экономического форума.

«Мы знаем, что с ними делать, и наши партнеры знают. Допустим, банк ВТБ тоже представляет, что делать с рупиями. Есть схемы с другими валютами, если схемы по работе через другие страны, через ценные бумаги и так далее», — перечислил зампред правления «Сбера». По его словам, «инструментарий есть, но он очень сложный, достаточно дорогой, небыстрый, он требует затрат».

Полную версию интервью смотрите в программе «Индекс недели» на телеканале РБК 15 сентября в 14:10 мск.

Ведяхин подтвердил, что экспортная выручка в рупиях после конвертации в рубли возвращается в Россию с дисконтом. «Экономическая система сейчас сбалансирована таким образом, что она точно найдет, как этот дисконт снизить. Сейчас он достаточно высокий. Раз есть большой дисконт, значит есть большие затраты и будут альтернативные пути: большее количество игроков будут хотеть заработать эти деньги, и значит, рынок будет снижать этот дисконт. В итоге они снизятся в два-три раза к середине 2024 года», — полагает он.

По словам Ведяхина, сейчас дисконт составляет 8–10%, но в 2024 году может снизиться в два-три раза: «Скажем, если будет 4–5%. Если совсем все будет хорошо, то 3–5%».

Первый зампред правления добавил, что «дочка» Сбербанка в Индии — «ключевой агент, который ищет пути решения» проблемы с конвертацией рупий.

Агентство Bloomberg писало, что на счетах российских компаний в индийских банках ежемесячно накапливается до $1 млрд в рупиях, которые практически невозможно потратить из-за валютных ограничений в стране. Глава МИД Сергей Лавров также говорил в мае, что Россия накопила «миллиарды рупий» и обсуждается вопрос о переводе их в другую валюту. Экономист, экс-глава банков ВТБ24 и «Открытие» Михаил Задорнов в колонке для РБК написал, что рупии, которые поставщики нефти не могут конвертировать или использовать, стали одной из «неочевидных» причин ослабления рубля. По его словам, Россия в первом полугодии поставила нефть и нефтепродукты в Индию на $30 млрд, в то время как российский импорт из этой страны оценивается в $6–7 млрд в год.

С мнением Задорнова не согласился президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин. В интервью РБК он сказал, что и ВТБ, и «Сбер» конвертируют рупии в рубли, а объем индийской валюты, оставшейся на счетах экспортеров, относительно небольшой. «У нас обычно используются посредники из Индии, из Эмиратов. Там определенная комиссия берется, дисконт, но в принципе, объемы уже большие. Мы — каждый — можем уже на суммы сотни миллиардов рублей переваривать за год», — рассказал Костин.

В Минэнерго также не поддержали точку зрения Задорнова, заявив, что нефтяные компании возвращают бóльшую часть валютной выручки, а задержки с этим не носят системного характера. В Центробанке остатки в рупиях на счетах у российских экспортеров оценили как незначительные по отношению к объемам экспорта. Лавров накануне заявил, что Нью-Дели готов предложить Москве «перспективные области», куда можно инвестировать застрявшие рупии.