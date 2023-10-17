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МАГАТЭ призвало не допустить изгнания из Ирана «глаз и ушей», как из КНДР

Глава МАГАТЭ Гросси призвал не допустить изгнания из Ирана «глаз и ушей» мира
Благодаря инспекторам МАГАТЭ в Иране мир может наблюдать происходящее в этой стране, этого нельзя лишиться, сказал Гросси. КНДР отказалась от наблюдателей МАГАТЭ в 2009 году
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images)

Нельзя допустить, чтобы Иран вслед за Северной Кореей выгнал инспекторов Международного агентства по атомной энергии и разработал ядерное оружие, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, пишет Reuters.

«МАГАТЭ — это глаза, уши и присутствие международного сообщества в Иране», — пояснил Гросси.

Организация обладает постоянным доступом к заявленным Ираном ядерным объектам, однако из-за провала сделки 2015 года МАГАТЭ потеряло возможность проводить внезапные проверки на незаявленных объектах. Согласно последним квартальным отчетам инспекторов, Иран теперь имеет достаточно количество урана, обогащенного до 60%, чтобы создать три ядерных бомбы.

Между МАГАТЭ и властями Ирана остаются противоречия по поводу определения происхождения урановых частиц, обнаруженных на двух незаявленных объектах, отказом Тегерана принять некоторых инспектором организации и переустановки удаленного оборудования для мониторинга.

Инспекторы МАГАТЭ не посещали объекты в Северной Корее с 2009 года, всякое сотрудничество между сторонами прекращено.

Иран отрицает подозрения в планах создать ядерное оружие, несмотря на наличие технических возможностей. «Если есть желание с другой стороны вернуться к ядерному соглашению, то они не должны выдвигать ложных обвинений <...>, а если они не хотят вернуться к ядерному соглашению, то не следует тратить время сторон», — призывала иранская Организация по атомной энергии страны (ОАЭИ).

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Командование США считает, что Иран может при желании получить ядерное оружие за несколько месяцев. Пентагон разработал несколько вариантов для реакции Вашингтона на случай, если Тегеран все же получит такое вооружение.

Белый дом также предупреждал, что даст Израилю «свободу действий» при попытке Ирана получить ядерное оружие. Израиль прежде грозил нанести удар по Ирану для «сдерживания атома».



 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Иран Северная Корея КНДР МАГАТЭ Рафаэль Гросси ядерное оружие
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