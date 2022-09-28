Премьер Канады анонсировал новые санкции против России из-за референдумов

Джастин Трюдо (Фото: Blair Gable / Reuters)

Канада введет новые санкции против России из-за референдумов в частично признанных ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо,говорится в сообщении на его сайте.

«В ответ на эту дальнейшую эскалацию мы намерены ввести новые санкции против лиц и организаций, причастных к этой последней попытке подорвать принципы государственного суверенитета», — подчеркнул он.

Трюдо отметил, что Канада никогда не признает результаты «фиктивных референдумов» или попытку незаконного включения украинских территорий в состав России.

Политик добавил, что Канада и ее международные партнеры будут и впредь поддерживать Украину в борьбе за ее территориальную целостность и суверенитет. «Территория Украины останется за Украиной», — подытожил Трюдо.

Такую же позицию насчет референдумов на украинских территориях высказал и глава Евросовета Шарль Мишель. «Фиктивный референдум. Фиктивные результаты. Мы не признаем ни того, ни другого», — написал он в Twitter.

Референдумы в украинских регионах, которые Россия взяла под контроль в ходе военных действий, прошли с 23 по 27 сентября. В первые четыре дня жители голосовали на придомовых территориях и во время адресного обхода, а в пятый день референдум проходил на участках.

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К 8:00 мск 28 сентября избиркомы Донбасса сообщили о результатах референдумов по итогам обработки 100% голосов. По их версии, за вхождение в состав России проголосовали 98,42% избирателей ЛНР, 99,23% электората ДНР. В Запорожской области «за» проголосовали 93,1%, в Херсонской — 87,05%.

Член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов уже объявил, что регион выходит из состава Украины.