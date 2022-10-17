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Командированные в Донбасс чиновники получат оплату в двойном размере

Занимающие госдолжности лица получат зарплату в двойном размере во время поездок в Херсон, Запорожье, ЛНР и ДНР, распорядился президент Путин. Он также разрешил выплачивать безотчетные суммы для возмещения дополнительных расходов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Чиновники, командированные в республики Донбасса, Херсонскую и Запорожскую области, будут получать зарплату в двойном размере для «повышения уровня социальной защищенности». Указ об этом подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, федеральные ведомства вправе выплачивать безотчетные суммы для возмещения дополнительных расходов, а суточные на проживание составляют 8480 руб.

Указ касается лиц, занимающих государственные должности, федеральных государственных гражданских служащих, сотрудников федеральных госорганов, а также замещающих должности, которые не являются должностями федеральной государственной гражданской службы.

Перечисленные выше четыре региона присоединились к России по результатам прошедшего в конце сентября референдума. Власти территорий огласили данные, согласно которым в ЛНР за присоединение к России высказались 98,42% голосовавших, в ДНР одобрили такое решение 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской — 93,11%. Путин подписал договоры о принятии новых регионов в состав России около двух недель назад — 5 октября. Украина, США, Евросоюз, Турция и большинство других стран мира осудили присоединение территорий к России, четыре государства поддержали — КНДР, Сирия, Никарагуа и Белоруссия.

О планах работы в новых регионах заявили, в частности, руководства федеральных партий. В «Единой России» сообщили, что главной задачей партии в новых субъектах будет скорейшее возвращение регионов к мирной жизни и оказание адресной помощи их жителям, в КПРФ решили сосредоточиться на гуманитарной помощи.

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