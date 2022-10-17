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Партии займутся законами и «патриотической работой» в новых регионах

Они намерены помогать новым субъектам перейти в российскую юрисдикцию, а также оказывать помощь местным жителям и «бороться с элементами недоверия» к России
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Парламентские партии в первую очередь займутся в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях юридической помощью местным жителям, борьбой с бедностью и социальным расслоением, патриотической работой, а также развитием предпринимательства, рассказали РБК в «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России — За правду» и «Новых людях».

В «Единой России» сообщили, что главной задачей партии в новых субъектах будет скорейшее возвращение регионов к мирной жизни и оказание адресной помощи их жителям, в том числе правового характера. В партии сообщили, что в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях действуют более 40 гуманитарных центров, развернутых «Единой Россией», на базе которых по принципу общественных приемных работают партийные центры правовой помощи.

«Еще одно приоритетное на сегодня направление — интеграция законодательства во всех сферах. Партия проводит серию тематических мероприятий по интеграции законодательства — уже прошли обсуждения по теме ЖКХ, мерам соцподдержки. На следующей неделе запланировано обсуждение сфер науки и образования, а также агропромышленного комплекса», — добавили в «Единой России».

В ЛДПР также назвали юридическую помощь одним из приоритетных направлений работы в четырех новых регионах. «Сейчас основная работа по понятным причинам связана с поддержкой местных жителей в условиях боевых действий, [оказанием] юридической помощи. Это и консультирование при подаче документов на пособия, пенсии и разные выплаты — все то, что связано с переходом в юрисдикцию Российской Федерации», — пояснили в партии.

В КПРФ планируют сделать основной упор на оказание гуманитарной помощи жителям новых регионов, а также на патриотическую работу с населением. Как рассказал РБК первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, в партии считают необходимым вести такую работу, поскольку жители долгое время подвергались «массированной пропаганде» Киева. «[Необходимо] вести разъяснительную, воспитательную работу, потому что нацистская пропаганда была сильна и все еще сохраняется; где-то, возможно, есть элементы недоверия к России. Хотя, конечно, подавляющее большинство поддержало вхождение в состав России», — пояснил он. Также Афонин отметил, что партия будет продолжать работу с молодым поколением.

«Справедливая Россия — За правду» сосредоточится на интеграции новых субъектов в российское законодательство, сообщили в пресс-службе партии. Там добавили, что другие задачи, которые партия перед собой ставит, те же, что и в «старых» регионах России, — изменение жизни каждого гражданина к лучшему, борьба с бедностью и социальным расслоением, становление суверенной экономики, искоренение коррупции, доступность качественного образования и здравоохранения для каждого.

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В партии «Новые люди» в качестве приоритетного направления работы назвали создание в новых регионах таких же условий жизни, как в остальных субъектах России. «Поэтому главная задача новых региональных отделений сейчас не столько партийное строительство, сколько оказание реальной помощи людям на местах, набор сторонников, которые будут задействованы в этом, в том числе в гуманитарной помощи», — добавили в пресс-службе фракции «Новых людей».

Партия также будет заниматься развитием предпринимательства, включая молодежное.

Как будут открывать региональные отделения

Во всех партиях сказали, что уже давно ведут работу в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и имеют там сторонников-активистов, поэтому с нуля организовывать работу им не нужно. По словам Афонина, в ДНР и ЛНР действуют самостоятельные Коммунистические партии Донецкой и Луганской народных республик, с которыми КПРФ плотно сотрудничает много лет. 7 октября на сайте партии сообщалось, что эти объединения решили войти в КПРФ.

«Структурные подразделения сохранились, есть материально-техническая база. На протяжении всего этого времени мы помогали [коммунистам в ДНР и ЛНР], в том числе в рамках гуманитарных конвоев, которые направлялись в эти республики. Поэтому в Донецкой и Луганской народных республиках это уже структурированные организации. В ближайшее время пройдут учредительные собрания и конференции, на которых будет принято формальное решение, [затем будут] переданы документы в Минюст», — пояснил первый зампред ЦК КПРФ.

В Херсонской и Запорожской областях, в том числе в Херсоне, Бердянске, Мелитополе, сохранились отделения Коммунистической партии Украины (КПУ, ее деятельность на Украине была запрещена), актив которых не прекращал работу, рассказал собеседник РБК. «На следующей неделе будет принято решение о создании организации [в Херсонской области]», — подчеркнул Афонин.

По его словам, сейчас в четырех новых субъектах насчитывается около 1,5 тыс. активистов партии, включая членов КПУ. «Причем это люди убежденные, коммунисты, которые действовали практически в подпольных условиях. То есть это закаленные бойцы, а не те, кто в силу какой-то конъюнктуры примкнул к нам», — отметил он.

В партии ожидают, что число ее сторонников со временем возрастет кратно, в два-три раза.

В «Единой России» планируют открыть четыре региональных отделения — во всех новых субъектах. «Уже на следующей неделе там пройдут общие собрания региональных отделений партии, на которых будут утверждены составы руководящих органов партии и персональный состав региональных политсоветов. Оргкомитеты по подготовке и проведению этих собраний уже сформированы, проведены первые заседания в ЛНР, на Запорожье, в ДНР, запланировано в Херсонской области», — отметили в партии.

В «Справедливой России — За правду» также намерены открыть отделения во всех новых регионах. «В ДНР и ЛНР реготделения откроются на базе наших Центров защиты прав граждан, которые давно работают в Донецке и Луганске, как и в большинстве других регионов России. Они оказывают юридическую поддержку, помогают в решении всего спектра социальных проблем. В Херсонской и Запорожской областях сейчас идет подбор кандидатур председателей Советов реготделений, решаются организационные вопросы», — уточнили в партии.

Процедуру формирования новых отделений там намерены завершить в ближайший месяц или два.

Запустила процесс создания своих отделений в Донецке и Мелитополе, который на данный момент является областным центром Запорожья, и ЛДПР. Назначены врио координаторов, исполняющих функции руководителей региональных отделений, которые будут набирать актив, создавать отделения на местах, регистрировать их в Минюсте.

«Что касается практической работы, то актив у нас уже есть во всех новых регионах. Это и приезжие — более тысячи волонтеров, — и уже среди местных», — добавили в пресс-службе.

В партии «Новые люди» пояснили, что ее активисты уже давно работают на этих территориях и «в свое время» отделения там появятся.

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Мария Лисицына Мария Лисицына, Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Наталья Галимова Наталья Галимова
Единая Россия ЛДПР КПРФ Новые люди Справедливая Россия ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область
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