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США заявили о готовности к переговорам с Россией по сокращению вооружений

Процесс согласования нового договора между Россией и США по сокращению вооружения требует от партнеров действий «в духе доброй воли», указали в Госдепартаменте. Ведомство выразило готовность к возобновлению инспекций объектов
Фото: MC2 Thomas Gooley / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: MC2 Thomas Gooley / Keystone Press Agency / Global Look Press

США готовы оперативно провести с Россией переговоры о новом механизме по контролю за вооружениями, который заменит Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) после его истечения в 2026 году. Об этом заявила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Мэллори Стюарт на заседании Первого комитета Генассемблеи ООН. Трансляция велась на сайте ООН.

«Но такие переговоры требуют, чтобы партнеры действовали в духе доброй воли», — подчеркнула Стюарт (цитата по «РИА Новости»).

Кроме того, продолжила она, Вашингтон привержен полной и эффективной реализации СНВ-3, в том числе возобновлению инспекций объектов, которые были приостановлены.

Москва и Вашингтон заключили договор СНВ-3 в 2010 году сроком на десять лет, соглашение ограничивало количество стратегических вооружений развернутых ядерных боезарядов до 1,5 тыс. единиц, а баллистических ракет подлодок, стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев и межконтинентальных баллистических ракет — до 700. Действие договора истекало в начале февраля прошлого года, незадолго до этой даты Россия и США продлили его действие на пять лет — до начала февраля 2026 года.

США выражали готовность обсуждать с российской стороной системы контроля над вооружениями, которая бы пришла на замену СНВ. Американский президент Джо Байден тогда подчеркнул, что России следует продемонстрировать готовность работать в этом направлении. Кремль в ответ заявил, что прежде не раз призывал к таким шагам, но Вашингтон это «де-факто» не интересовало. «Если договор прекратит существование, не будучи замененным, это негативным образом скажется на мировой безопасности. Мы с самого начала выступали за то, что нужно говорить как можно скорее», — сказал представитель президента Дмитрий Песков.

В августе Россия на время закрыла инспекции по договору СНВ-3. Это решение в МИДе объяснили закрытием воздушного пространства для российских самолетов со стороны ряда стран и другими санкциями. США таким образом получили преимущество и «фактически лишают Россию права на осуществление инспекций на американской территории», считали в министерстве.

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