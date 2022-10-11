В Ростовской области после разъяснений Минобороны сэкономят на Новом годе
После того как Минобороны раскритиковало идею отказываться от новогодних праздников ради помощи мобилизованным, власти Ростовской области решили все же отметить Новый год, но сэкономить на оформлении и некоторых мероприятиях. Об этом решении сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«Всем, кто выступает с предложением совсем отказаться от новогодних празднований, напомню, что новогодние елки для детворы проводились даже в Великую Отечественную. Отменять новогодние праздники считаю неправильным, но от масштабных массовых мероприятий откажемся точно», — заявил губернатор Василий Голубев.
При этом он подчеркнул, что «на закупку новых новогодних украшений не должно быть израсходовано ни копейки». «Думаю, что новогоднее настроение прекрасно создадут прошлогодние гирлянды, световые фигуры и другие уличные декорации», — добавил он.
Ряд городов и регионов, в числе которых были Петербург, Ленинградская область, Калуга и Нижний Новгород, ранее сообщали, что ограничат проведение новогодних праздников, а сэкономленные деньги отправят на снаряжение мобилизованных и помощь их семьям. Однако 7 октября госагентства сообщили, что источник в администрации президента, оставшийся анонимным, заявил, что такие инициативы в Кремле считают «преждевременными и непроработанными». Позднее в тот же день помощь регионов мобилизованным раскритиковало и Минобороны: ведомство заявило, что вооруженные силы «имеют все необходимое оснащение, чтобы обеспечить каждого военного». После этого регионы начали корректировать свои решения. Например, в Петербурге решили оставить елку на Дворцовой площади и праздничное украшение города, хотя мероприятия в программу возвращать не стали.