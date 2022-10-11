В Ростовской области после разъяснений Минобороны сэкономят на Новом годе

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После того как Минобороны раскритиковало идею отказываться от новогодних праздников ради помощи мобилизованным, власти Ростовской области решили все же отметить Новый год, но сэкономить на оформлении и некоторых мероприятиях. Об этом решении сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Всем, кто выступает с предложением совсем отказаться от новогодних празднований, напомню, что новогодние елки для детворы проводились даже в Великую Отечественную. Отменять новогодние праздники считаю неправильным, но от масштабных массовых мероприятий откажемся точно», — заявил губернатор Василий Голубев.

При этом он подчеркнул, что «на закупку новых новогодних украшений не должно быть израсходовано ни копейки». «Думаю, что новогоднее настроение прекрасно создадут прошлогодние гирлянды, световые фигуры и другие уличные декорации», — добавил он.

Ряд городов и регионов, в числе которых были Петербург, Ленинградская область, Калуга и Нижний Новгород, ранее сообщали, что ограничат проведение новогодних праздников, а сэкономленные деньги отправят на снаряжение мобилизованных и помощь их семьям. Однако 7 октября госагентства сообщили, что источник в администрации президента, оставшийся анонимным, заявил, что такие инициативы в Кремле считают «преждевременными и непроработанными». Позднее в тот же день помощь регионов мобилизованным раскритиковало и Минобороны: ведомство заявило, что вооруженные силы «имеют все необходимое оснащение, чтобы обеспечить каждого военного». После этого регионы начали корректировать свои решения. Например, в Петербурге решили оставить елку на Дворцовой площади и праздничное украшение города, хотя мероприятия в программу возвращать не стали.